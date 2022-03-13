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Verstappen: "Drive to Survive'ın bir parçası olmayı düşünmüyorum"

"Serinin ilk sezondan sonra hiç iyi olmadığını" söyleyen Max Verstappen, gelecekte de Drive to Survive'ın bir parçası olmayı düşünmüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Verstappen: "Drive to Survive'ın bir parçası olmayı düşünmüyorum"
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Netflix tarafından yayınlanan Formula 1: Drive to Survive serisi, son yıllarda Formula 1'i dünya çapında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni izleyicilere taşıyarak şampiyonaya olan ilgiyi bir hayli arttırdı.

Ancak Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, geçen yıl Drive to Survive'ın var olmayan rekabetler uydurduğunu ve olayları abarttığını söyleyerek artık röportaj vermek istemediğini açıklamasının ardından bu sezonda doğrudan yer almayacak.

Associated Press'e verdiği bir demeçte Verstappen, "Aslında var olmayan rekabetler uyduruyorlar."

"Ben de serinin bir parçası olmamaya ve daha fazla röportaj vermemeye karar verdim, böylece uydurabilecekleri bir şey de olmayacak." demişti.

Drive to Survive'ın 4. sezonu 11 Mart Cuma günü yayınlanacak. Verstappen ile Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinin ise çoğunlukla Red Bull takım patronu Christian Horner ile yapılan röportajlar üzerinden anlatılması bekleniyor.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk gününde Autosport'a konuşan Verstappen, serinin bir parçası olmama kararından bu sezon da vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Verstappen, "Hayır, kararım değişmedi. Seri zaten 1. sezondan sonra hiç iyi değildi. Sanırım oldukça gerçekçi bir adamım ve sadece gerçeklerin aktarılmasını istiyorum. Herhangi bir abartı istemiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Netflix'in buna ihtiyacı var, bunu tamamen anlayabiliyorum, nitekim oradaki her dizide, belgeselde ya da her ne diyorsanız tüm hepsinde bu böyle ilerliyor. Fakat bu benim işim değil.

“Seriyi muhtemelen izleyeceğim, ne kadar zirvede olduğunu göreceğim ve hayatıma devam edeceğim. Muhtemelen Netflix'te başka belgeseller de izleyeceğim." dedi.

Verstappen, Netflix'in ilk üç sezonunda yer aldı ve kendisini ve Red Bull'u içeren bölümleri desteklemek için doğrudan röportajlar verdi.

Açılış sezonu, 2018'deki Azerbaycan Grand Prix'sindeki kaza da dahil olmak üzere, Red Bull'daki o zamanki takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile arasındaki ilişkiye yoğun bir şekilde odaklanmaktaydı.

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