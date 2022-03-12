Russell: "Red Bull ve Ferrari bizden bir adım öndeler"

Haberi dinle

Bahreyn testleri bu akşam itibariyle Red Bull Racing liderliğinde son bulurken, testlerin ilk günü "radikal sidepod" tasarımı ile dikkat çeken Mercedes umduğunu bulamayan takımlardan birisiydi.

Takım, Barcelona'da olduğu gibi Bahreyn'de de dalgalanma sorunu başta olmak üzere birtakım sorunlarla uğraşırken, hem Lewis Hamilton, hem de takımın yeni pilotu George Russell aracın hiç olmazsa sezonun başlangıcında galibiyet mücadelesi veremeyeceğini söylüyorlar.

Özellikle George Russell geçtiğimiz günlerde "iyi durumda olmadıklarına" dair bir demeç ile dikkat çekmiş, bu demeç Carlos Sainz tarafından "her sene bunu söylüyorlar, ilk yarışta durum ortada" şeklinde bir karşılık bulmuştu.

Testin son gününde genel hissiyatları sorulan Russell, "Oldukça üretken, aynı zamanda ilgi çekici bir test programını geride bıraktık. Açıkçası, yeni lastiklere sahip yeni araçlar 2022 hakkında öğrenecek çok şey var. Birçok takımın dalgalanma ile karşılaştığı ve sadece gerçekten bunun üstesinden gelmeye çalıştığı çok açık."

"Tüm sıkıntıların üstesinden geldik, çok fazla güvenilirlik sorunu yaşamadık ve programı tamamlamayı başardık. Bu açıdan bakıldığında olumluydu diyebilirim."

Mercedes, Barcelona'dan bu yana dalgalanma sorunundan en çok muzdarip olan takımlardan birisi. Russell, Barcelona testleri sırasında verdiği bir demeçte dalgalanmanın bir "güvenlik sorunu" yaratmasından endişelendiğini dile getirmişti.

Russell, performansın yüksek olması durumunda dalgalanmanın onu etkilemeyeceğini söylüyor fakat performanslarının yeterli olmadığını, Red Bull ve Ferrari'nin bir adım önde göründüğünü de ekliyor.

İngiliz pilot, "Bu biraz da aracı ne kadar zorladığınıza bağlı, bizim amacımız ise performansımızı son damlasına kadar ortaya çıkarmak ve aracın limitlerine ulaşmak. Ama kesinlikle dalgalanmadan etkilendiğimizi söyleyebilirim. Pek rahat hissettirmiyor ancak performansımız yüksekse konforu umursamam."

"Fakat şu anda yeterli performansımız yok, rakiplerimizin bir adım gerisinde görünüyoruz. Hafta boyunca sorunları çözmek için yapmamız gereken çok şey var, çünkü her koşulda Red Bull ve Ferrari bizden bir adım önde görünüyor."

"Yine de bu takımın (Ferrari) olağanüstü performans gösterdiğini düşünmüyorum, muhtemelen biz istediğimiz kadar rekabetçi değiliz. Bence Ferrari ve Red Bull doğal bir konumda, biz ise ön grup ve orta grup arasında yer alıyoruz. İstediğimizden biraz daha gerideyiz."

"Takımın bu konuda sonuna kadar zorlayacağına inanıyorum. Araçta potansiyel olduğunu düşünüyorum. Sadece bu potansiyeli ortaya çıkarmanın, performans kilidini açmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images

Russell, sorunların ince ayar değişiklikleriyle çözülüp çözülemeyeceğinden ise emin değil.

Russell, "Sorunlar ayarlardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Sorun yaşadığımız yer oldukça açık. Sadece videoları izlemeniz gerekiyor, aracın çok fazla zıpladığını, ideal çerçeveye oturmadığını görüyorsunuz. Takım buna çözüm bulmak için inanılmaz derecede sıkı çalıştı fakat tek bir çözüm bulamadık. Bu, önümüzdeki hafta ya da sonrasında bulamayacağımız anlamına gelmiyor. Şampiyona uzun ve bir yerlerde performansa sahip olduğumuzu biliyorum, onu bulmamız gerekiyor." dedi.

Tüm takımlar Barcelona testlerine göre daha farklı araçlarla piste çıkarken belki de en dramatik değişim Mercedes W13'e aitti. Neredeyse "sidepod'suz" bir araç tasarımı kullanan ve aracı büyük oranda değiştiren Mercedes'te, hem pilotlar hem de takım patronu Toto Wolff birçok kez "araç Barcelona'daki araç ile aynı" şeklinde demeçler vermişlerdi.

Russell, dış görünüşün bir hayli değişmiş olmasına rağmen aracın aynı olduğunu, Barcelona'daki sorunların da aynı şekilde devam ettiğini söylüyor.

Russell son olarak, "Araç dışarıdan çok farklı görünüyor, ancak görünüş her şey demek değil! Görünüşün altında araç halen aynı. Bu, Barcelona'da karşılaştığımız temel sorunların da devam ettiği anlamına geliyor. Performansımız muhtemelen Barcelona'ya göre daha iyi, ancak yine de performans kilidini nasıl açacağımızı bulmakta zorlanıyoruz. Söylediğim gibi, Red Bull inanılmaz derecede güçlü görünüyor, Ferrari sağlam görünüyor ve cevap verebilmek için yapmamız gereken işler var" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: FIA Pool