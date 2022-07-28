Norris: "Genç bir sürücünün bir şeylere ses çıkarma anlamında Vettel'in yerini doldurması zor"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'si öncesi 2022 sezonunun sonunda F1'den ayrılacağını açıkladı.

Haber padokta sadece Vettel'in pistteki başarıları için değil, aynı zamanda aktivizmi ve vokal bir figür olarak sosyal ve çevresel sorunları vurgulaması nedeniyle övgüyle karşılandı.

Bazı pilotlar, Vettel'in Grand Prix Sürücüler Derneği'nin direktörü olarak kalmaya devam etmesini umduklarını söylediler.

McLaren pilotu Norris, Vettel'in "çok bütün ve Formula 1 için çok iyi bir adam olduğunu" söyleyerek şunları ekledi: "Seb'in sadece bir insan olarak ne kadar iyi biri olduğunu yeterince kişinin bildiğini düşünmüyorum."

"Ahlakı, karakteri ve her şeyiyle böyle. Her şey için niyeti çok iyi ve işi için çok tutkulu."

"Her zaman konuşmaya açık ve bu, aynı zamanda çok büyük bir rakipken her zaman hayranı olduğunuz ve çok saygı duyduğunuz bir şey." dedi.

Vettel'in ayrılığı, önemli konulardan konuşmak için lider bir isim olarak kimin geleceği üzerine soru işaretleri oluşturdu.

Fakat Norris, daha tecrübesiz sürücülerin aynı şeyi yapmasının zor olacağını ve Vettel'in böyle bir role kariyerinin sonlarında uyum sağladığını belirtti.

Norris, "Formula 1'deki ilk beş yılında olan kimsenin, Formula 1'de son yılında olan birinin yerini dolduracağını düşünmüyorum."

"Şimdiki Seb, 5-10 yıl önceki Seb'den çok farklı. Acımasız Seb artık pek de acımasız görünmüyor! Eğer Multi 21 yeniden olsaydı bu sefer uyum sağlayabilirdi!"

"Bu çok zor ve herhangi bir sürücüye 'neden Seb'in yaptığını yapmıyorsun?' diyerek baskı yapabileceğinizi düşünmüyorum çünkü genç Seb, şimdiki Seb'in yaptıklarını yapmıyordu."

"Herkes farklı, bazı insanlar tamamen dışarıda kalmak istiyor ve bazıları yardımcı olmak istiyor. Ses çıkartıp bir şeyler demek istememem için hiçbir neden yok."

"Sadece şimdi yaşadığımız dünyada hissettiğimi söylemek ve fikir vermek kolay değil çünkü bunu yargılayacak çok fazla insan var." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris daha önce, 2020'de Portimao'da, Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'in galibiyet rekorunu egale etmesinin ardından İngiliz'in elde ettiği başarıları hafife aldığı için özür dilemek istediğini söylediğinde olduğu gibi, şaka amaçlı yaptığı yorumlar nedeniyle tepki almıştı.

Norris, tepki alma konusundaki endişelerinin, sorunlar hakkında daha az ses çıkarmak istemesinin bir parçası olduğunu söyledi.

İngiliz, "Lider olmaktansa şu anda daha sessiz kalmayı, sadece tam olarak doğru şeyleri söylemeyi ve insanlara yardımcı ve destek olmayı tercih ediyorum."

"Şu anda bunu Seb yapıyor ve yaptığı her şeyde onu destekliyorum." dedi.

Norris, bir gün Vettel'in yaptıklarıyla yarattığı etkiyi devam ettirmeyi çok istediğini söyledi ve Aston Martin pilotunun "en iyi sebepler için elinden gelen her şeyi söylediğini ve yaptığını" belirtti.

Norris, "Sohbet yaratıyor ve manşetlere çıkıyor. Yapmaya çalıştığı şey de bu."

"Kaskında arılar olması ve bu tür şeyler aptalca görünebilir ama bundan bir şey yarattı. Tam olarak yapmak istediği şeyi yapıyor. Buna çok saygı duyuyorum." dedi.