Alonso: "Anlaşması olmayan tüm takımlar benim için bir seçenek fakat önceliğim Alpine"

Haberi dinle

Fernando Alonso, 2021 yılında iki yıllık bir anlaşma kapsamında FOrmula 1'e dönmüştü ve geride kalan 1.5 yıllık süreçte bir podyum alırken, yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Aynı zamanda sporda yer almaktan büyük keyif alan Alonso, 2022 sezonunun ardından takımla olan kontratını uzatmak istiyor.

Alpine de Alonso ile devam etmek istiyor fakat taraflar, Oscar Piastri'nin geleceği netleşene kadar bu konuda bir adım atmayacak gibi görünüyor.

Macaristan'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alonso, "Yaz tatili muhtemelen oturup bir şeylere karar vermemiz gereken nokta olacak. Yaz arası da pazartesi günü başlıyor.

"Elbette boş koltuğu olan tüm takımlar benim için bir seçenek."

"Yeni düzenlemelere bakılırsa Ferrari, Red Bull ve Mercedes, galibiyet alabilecek bazı takımlar. Dolayısıyla 2023'te bu takımlardan birine katılma fırsatınız varsa denersiniz, fakat bu mümkün değil."

"Şu anda önceliğim Alpine ile devam etmek. İki yıldır birlikte bu proje üzerinde çalışıyoruz ve onu daha da geliştiriyoruz. Giderek daha iyi hale geliyoruz. Benim dileğim burada kalmak."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Henüz somut görüşmeler olmadı fakat yakında olacak. Elbette tatilde olacağım, patronlar da tatilde olacak. Bu yüzden görüntülü görüşme yapmamız gerekiyor!"

"İki taraf bir konuda anlaşmak istiyorsa, görüşme sadece on dakika sürer. Ancak tartışırsanız, bir taraf tatmin olmayabilir. Benim açımdan on dakikadan fazla sürmeyecek çünkü bulunduğum yerde mutluyum ve kalmak istiyorum."

"Fakat bunun iki yönü var ve kimsenin kafasına silah dayayamam. Konuşmaya başlayacağız ve dediğim gibi bir konuda anlaşmak istiyorsak, sadece on dakika sürer. Çok tartışırsak o zaman tuhaflaşır."

Alonso, F1 dışında başka bir yerde yarışmak istemediğini söyleyerek, "Aklımda başka hiçbir şey yok. Diğer yarış serileri bana çekici gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Alonso, Sebastian Vettel'in katılmasından önce Racing Point'le görüşmelerde bulunduğunu ancak bunların olumsuz sonuçlandığını da ekledi.

"Takım Racing Point olarak çok rekabetçiydi ve yarışlar kazanıyordu. [Görüşmeler] geri dönüşümden önce gerçekleşti. Sonunda iyi gitmedi ve Alpine ile geri döndüm. Olduğum yerde mutluyum ve kalmak istiyorum."

Alonso, elindeki kartlarda emeklilik olmadığını da dile getirdi.

"İyi ve motive hissediyorum. Aynı zamanda heyecanlıyım ve hızlıyım. Geçen yıl daha fazla zorluk yaşadım fakat bu yıl %100'ümde olduğumu hissediyorum. Kafam tamamen Formula 1'de."

"Hızlıyım, tepkilerim her zamanki kadar iyi. Bırakma zamanınız geldiğinde bunu hissedersiniz fakat hiç böyle hissetmedim. Her zaman kendimi çok iyi hissediyorum."

"2018'de çok fazla pazarlama faaliyeti vardı ve çok fazla seyahat etmek zorundaydım. O zaman zihinsel olarak yorgundum. Oysa şimdi çok zindeyim ve burada olmaktan keyif alıyorum."