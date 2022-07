Vettel: "Emekli olma kararını bir gecede almadım"

Aston Martin pilotu, motor yarışlarını hâlâ sevdiğini, ailesinin ve spor dışındaki ilgilerinin de bu kararda rol oynadığını açıkladı.

Alman pilot ayrıca son haftalarda geleceği hakkında düşünmenin dikkatini dağıttığını ve bırakma kararını almasının ardından sezonun kalan yarışlarına daha rahat yaklaşabileceğini söyledi.

Vettel, perşembe günü Instagram üzerinden paylaştığı video ile kararını duyurdu.

Sporu bırakma kararını ne zaman ve nasıl aldığı sorulan Vettel, Motorsport.com'a, "Bu süreç yıllar öncesine dayanıyor."

"Yani bir gecede alınan bir karar değildi. Elbette son karar, takıma bırakacağımı ve devam etmeyeceğimi söylememle birlikte dün alındı. Fakat buna dayanan çok fazla düşünce vardı."

"Bence başka şeyler yapmam için doğru zaman. Buraya ne kadar fazla özveri gerektiğini biliyorum. Eğer bunu yaparsanız, doğru şekilde yapmanız gerektiğine eminim. Burada olmak ve sadece bir parçası olmaktan pek fazla keyif ve motivasyon bulmuyorum." dedi.

Vettel, Aston Martin'in şu anda rekabetçi bir aracı olmasa da takımın kendisine fazlasıyla değer verdiğini ve ilerleme kaydedeceğine inandığını söyledi.

Vettel, "Hedef her zaman kazanmak ve önde yarışmak oldu."

"Geçmişte çok fazla harika aracım ve takımım olduğu için çok ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Çok fazla şey başarabildim."

"Takım, harika olması açısından diğerlerinden eksik değil. Ancak paketimiz istediğimiz kadar güçlü değil. Bu yüzden önde yarışmadık. Fakat çaba, takım ruhu ve kalite açısından her şeye sahipler. Takımın gelecek yıl ve sonraki yıllarda ilerleme kaydedeceğine eminim."

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images