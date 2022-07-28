Vettel: "Emekli olma kararını bir gecede almadım"

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Aston Martin pilotu, motor yarışlarını hâlâ sevdiğini, ailesinin ve spor dışındaki ilgilerinin de bu kararda rol oynadığını açıkladı.

Alman pilot ayrıca son haftalarda geleceği hakkında düşünmenin dikkatini dağıttığını ve bırakma kararını almasının ardından sezonun kalan yarışlarına daha rahat yaklaşabileceğini söyledi.

Vettel, perşembe günü Instagram üzerinden paylaştığı video ile kararını duyurdu.

Sporu bırakma kararını ne zaman ve nasıl aldığı sorulan Vettel, Motorsport.com'a, "Bu süreç yıllar öncesine dayanıyor."

"Yani bir gecede alınan bir karar değildi. Elbette son karar, takıma bırakacağımı ve devam etmeyeceğimi söylememle birlikte dün alındı. Fakat buna dayanan çok fazla düşünce vardı."

"Bence başka şeyler yapmam için doğru zaman. Buraya ne kadar fazla özveri gerektiğini biliyorum. Eğer bunu yaparsanız, doğru şekilde yapmanız gerektiğine eminim. Burada olmak ve sadece bir parçası olmaktan pek fazla keyif ve motivasyon bulmuyorum." dedi.

Vettel, Aston Martin'in şu anda rekabetçi bir aracı olmasa da takımın kendisine fazlasıyla değer verdiğini ve ilerleme kaydedeceğine inandığını söyledi.

Vettel, "Hedef her zaman kazanmak ve önde yarışmak oldu."

"Geçmişte çok fazla harika aracım ve takımım olduğu için çok ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Çok fazla şey başarabildim."

"Takım, harika olması açısından diğerlerinden eksik değil. Ancak paketimiz istediğimiz kadar güçlü değil. Bu yüzden önde yarışmadık. Fakat çaba, takım ruhu ve kalite açısından her şeye sahipler. Takımın gelecek yıl ve sonraki yıllarda ilerleme kaydedeceğine eminim."

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid with his engineer Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat dediğim gibi çok fazla özveri aynı zamanda kafanızda, düşüncelerinizde çok fazla zaman harcamanızı gerektiriyor. Ayrıca fiziksel olarak evden, çocuklarınızdan ve ailenizden uzaktasınız. Ben büyümekte olan çocuklarım dışında başka şeyler de büyüttüm. Başka ilgiler, başka görüşler ve bunları göz ardı edemem."

"Yani nihayetinde bu sorular gittikçe büyüdü ve bu kararımı aldığım noktaya gelindi."

"Bu %100-%0 bir karar değil. Artık yarışmaktan nefret ediyor değilim, hâlâ seviyorum."

"Fakat beni farklı bir karara çeken bir çoğunluk var. Farklı bir yöne gitmekten mutluyum." dedi.

Vettel, kariyeri boyunca ailesi veya özel hayatından nadiren bahsetti ancak eşi Hannah'nın, alacağı her kararı destekleyeceğinden bahsetti.

Vettel, "Eşimle konuşarak çok zaman geçirdim."

"Muhtemelen devam etmem için ilk destekçim oldu ve bunun benim kararım olduğunu söyledi."

"Hayatımda benim için çok fazla anlamı olan, bana çok fazla keyif veren, arkadaşlar edindiğim, birçok insanla tanıştığım ve dünyayı gezerek ufkumu açtığım bir şey bulduğum için inanılmaz derecede şanslı olduğumu düşünüyorum."

"Eşim de bunun benim kararım olması gerektiğini söyleyerek çok fazla destek oldu. Elbette onun da bir fikri vardı ama destekçim oldu. Sonunda bunun benim kararım olduğunu ve benim adıma karar veremeyeceğini söyledi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel, çevresel meselelere artan ilgisinin bu kararında etkili olduğunu belirtti.

Alman pilot, "Buna kesinlikle etkili olan faktörlerden biri. Size bir yüzde veremem ama kesinlikle dünyanın değiştiğini ve geleceği, hepimiz için -özellikle gelecek nesiller için- tehdit altında görmek etkili oldu. İşim, pek taraftarı olmadığım şeyler getiriyor. Dünyayı gezmek ve yarış arabaları ile kelimenin tam anlamıyla kaynakları yakmak..."

"Bunları gördükten ve farkında olduktan sonra göz ardı edemezsiniz. Asıl sebep değil ama dediğim gibi birçok şeyin birleşimi ve bu da kararımı güçlendiren şeylerden biri." dedi.

Emekli olma kararının ardından 2022 sezonunun kalan yarışları için motivasyonu eksikliği yaşayıp yaşamayacağı sorulan Vettel, tam tersine artık daha rahat olduğunu söyledi.

"Gelecek 10 yarış için motive olmakta problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Tam tersini hissediyorum."

"Bu karar çok uzun süredir kafamdaydı ve dürüst olmak gerekirse çok fazla enerjimi aldı. Hatta bazı zamanlarda biraz dikkatimi dağıttı. Oldukça rahatladım ve gelecek yarışlar için heyecanlıyım."