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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, ilk iki yarışta gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmamış olmalarını, böylelikle de gelecekte daha fazlasını yapabilmelerini umuyor.

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Alfa Romeo, ilk iki yarış hafta sonunda sıralama temposu olarak çok iyi gözükmese de yarış temposu olarak orta gruba çok yakındı.

Raikkonen, Imola'da ilk ona girmeyi başardı ancak aldığı ceza nedeniyle puan barajının dışına düştü.

Imola'da aracın tam potansiyelini görüp görmedikleri sorusuna Raikkonen, "Umarım öyle  değildir. Eğer değilse bizim için daha iyi olur."

"Elbette Imola'da Bahreyn'deki kadar güçlü değildik. Umarım daha iyi olabiliriz. Neler elde edebileceğimizi göreceğiz." dedi.

Raikkonen, geçen yılki Portimao yarışına 16. sıradan başlamış ve ilk turda harika bir yükseliş gerçekleştirerek 6. sıraya çıkmıştı.

Bu, o günden bu yana sosyal ortamda sürekli paylaşılan bir performanstı.

Bunu kaç kez seyrettiği sorusuna Raikkonen, "Doğruyu söylemek gerekirse o kadar da çok seyretmedim. Sanırım oğlum birkaç kez bunu seyretti, ancak aracın içindeydim ve bu yüzden ne olduğunu biliyorum."

"Elbette iyiydi, şartlar tuhaftı çünkü yağmur başlamıştı ancak ıslatacak kadar çok değildi. Sonunda yarışta hiçbir şey elde edemedik ve bazı puanları kaçırdık. Yani daha iyi olabilirdi." dedi.

Fin pilot, Portimao pistinde sürü yapması sevdiğini de ekledi.

"Geçen yıl ilk kez buraya geldim, fakat bence güzel bir pist. Gittiğimiz diğer pek çok pistten biraz farklı. Bir sürü iniş çıkış, kör viraj var. Bu yüzden iyi bir pist olduğunu düşünüyorum ve tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum."

"Umarım daha iyi bir hafta sonu geçirebiliriz."

 

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Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

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Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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