Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

''Üçüncü bölümdeki ikinci turumda tepedeyken Aston'u göremedim ve o arada iyi bir zamana sahiptim. Ancak, Aston, Verstappen'in son virajda geçmesine izin verdi ve ben de ona çok yakındım. Etrafınızı görememek, Portimao'nun cezası gibi ancak bugün kesinlikle dördüncü olabilirdim. Buna sinirlendim fakat bu benim hatam veya takımın hatası değildi. Sadece biraz şanssızdık. Gerisinden mutluyum.'' dedi.

Dördüncülüğü kaçırdıkları için mutsuz olmanın, takım adına iyi bir gelişme olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, bunun çok iyi bir gelişme olduğunu söyledi ancak araçlarının sürüşünün bazı araçlara göre daha zor olduğunu da ekledi.

''Evet, kesinlikle. Bu iyi bir gelişme, dördüncü olamadığımız için üzülmemiz güzel. En azından üçüncü bölüme çıkamadık diye üzülmüyoruz. Bence üçüncü bölümde iyi bir iş yaptık, herkes çok yakındı ancak artık daha iyi pozisyonlar için savaşıyoruz. Bunu yapması kolay değil, aracımızı sürmek, bazılarına kıyasla daha zor. Kaydettiğimiz gelişmeyi görmek güzel.''

Üçüncü bölüme orta hamur lastiklerle çıkacak kadar hızları var mıydı diye sorulan Norris, ''Süre açısından hatırlamıyorum ancak Mercedes'in yaptığını biz yapamazdık. Onlar, orta hamurdan en iyi performansı aldılar ve yumuşaklardan daha iyi çalıştırdılar. Onlar çok da uzak değildi.''

''Eğer tüm odağımızı verseydik ve her şeyimizi orta hamura bağlasaydık, bence biz de yapabilirdik. Ancak hız açısından biraz daha avantaja ihtiyacımız vardı. Bu yüzden garanti seçeneği tercih ettik ancak yapılacak doğru şey buydu.'' yanıtını verdi.

Son olarak da pist limitleri hakkında konuşan Norris, bu limitleri sürekli olarak düşünmenin sinir bozucu olduğunu söyledi.

''Özellikle ilk virajı çok düşünüyorsunuz. Kalanı o kadar zorlu değil, bazen dördüncü viraj zorluyor. Eğer bir şey yaşarsanız ve pist dışına çıkarsanız, turunuz siliniyor.''

''Bunu sürekli düşünmek zorunda kalmak sinir bozucu, sadece aracı sürmüyorsunuz ve sürekli 'pist limitleri, pist limitleri' diye düşünüyorsunuz. Bu biraz sinir bozucu ancak şimdilerde çok fazla pist dışına taşan var ve bu uygulanmak zorunda.''

''Bu uzun bir yarış olacak ve dikkat edilmesi gereken birçok beyaz çizgi var. Göreceğiz, Formula 1 şimdilerde böyle, yani bununla başa çıkmalıyız.''