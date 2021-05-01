Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında dördüncü olabilme şansını kaçırdıkları için üzülmenin, takım için iyi bir gelişme olduğunu söyledi.
2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında da çok iyi işler çıkaran Lando Norris, Portekiz Grand Prix hafta sonundaki sıralama turlarında yedinci sırayı alırken, takım arkadaşı Ricciardo ikinci bölüme geçemedi ve yarışa 16. sıradan başlayacak.
Sıralama turlarından sonra seansı anlatan Norris, ''Kesinlikle bugün buraya gelirken sahip olduğumuz beklentilerden daha iyi, bu yüzden mutluyum ve iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum. Özellikle de ikinci bölümü başarılı geçirdiğimi düşünüyorum, yani mutluyum.''
''Üçüncü bölümdeki ikinci turumda tepedeyken Aston'u göremedim ve o arada iyi bir zamana sahiptim. Ancak, Aston, Verstappen'in son virajda geçmesine izin verdi ve ben de ona çok yakındım. Etrafınızı görememek, Portimao'nun cezası gibi ancak bugün kesinlikle dördüncü olabilirdim. Buna sinirlendim fakat bu benim hatam veya takımın hatası değildi. Sadece biraz şanssızdık. Gerisinden mutluyum.'' dedi.
Dördüncülüğü kaçırdıkları için mutsuz olmanın, takım adına iyi bir gelişme olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, bunun çok iyi bir gelişme olduğunu söyledi ancak araçlarının sürüşünün bazı araçlara göre daha zor olduğunu da ekledi.
''Evet, kesinlikle. Bu iyi bir gelişme, dördüncü olamadığımız için üzülmemiz güzel. En azından üçüncü bölüme çıkamadık diye üzülmüyoruz. Bence üçüncü bölümde iyi bir iş yaptık, herkes çok yakındı ancak artık daha iyi pozisyonlar için savaşıyoruz. Bunu yapması kolay değil, aracımızı sürmek, bazılarına kıyasla daha zor. Kaydettiğimiz gelişmeyi görmek güzel.''
Üçüncü bölüme orta hamur lastiklerle çıkacak kadar hızları var mıydı diye sorulan Norris, ''Süre açısından hatırlamıyorum ancak Mercedes'in yaptığını biz yapamazdık. Onlar, orta hamurdan en iyi performansı aldılar ve yumuşaklardan daha iyi çalıştırdılar. Onlar çok da uzak değildi.''
''Eğer tüm odağımızı verseydik ve her şeyimizi orta hamura bağlasaydık, bence biz de yapabilirdik. Ancak hız açısından biraz daha avantaja ihtiyacımız vardı. Bu yüzden garanti seçeneği tercih ettik ancak yapılacak doğru şey buydu.'' yanıtını verdi.
Son olarak da pist limitleri hakkında konuşan Norris, bu limitleri sürekli olarak düşünmenin sinir bozucu olduğunu söyledi.
''Özellikle ilk virajı çok düşünüyorsunuz. Kalanı o kadar zorlu değil, bazen dördüncü viraj zorluyor. Eğer bir şey yaşarsanız ve pist dışına çıkarsanız, turunuz siliniyor.''
''Bunu sürekli düşünmek zorunda kalmak sinir bozucu, sadece aracı sürmüyorsunuz ve sürekli 'pist limitleri, pist limitleri' diye düşünüyorsunuz. Bu biraz sinir bozucu ancak şimdilerde çok fazla pist dışına taşan var ve bu uygulanmak zorunda.''
''Bu uzun bir yarış olacak ve dikkat edilmesi gereken birçok beyaz çizgi var. Göreceğiz, Formula 1 şimdilerde böyle, yani bununla başa çıkmalıyız.''
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|Editör
|Betim Aker