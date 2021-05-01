Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik" Sonraki / Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında dördüncü olabilme şansını kaçırdıkları için üzülmenin, takım için iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında da çok iyi işler çıkaran Lando Norris, Portekiz Grand Prix hafta sonundaki sıralama turlarında yedinci sırayı alırken, takım arkadaşı Ricciardo ikinci bölüme geçemedi ve yarışa 16. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarından sonra seansı anlatan Norris, ''Kesinlikle bugün buraya gelirken sahip olduğumuz beklentilerden daha iyi, bu yüzden mutluyum ve iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum. Özellikle de ikinci bölümü başarılı geçirdiğimi düşünüyorum, yani mutluyum.''

''Üçüncü bölümdeki ikinci turumda tepedeyken Aston'u göremedim ve o arada iyi bir zamana sahiptim. Ancak, Aston, Verstappen'in son virajda geçmesine izin verdi ve ben de ona çok yakındım. Etrafınızı görememek, Portimao'nun cezası gibi ancak bugün kesinlikle dördüncü olabilirdim. Buna sinirlendim fakat bu benim hatam veya takımın hatası değildi. Sadece biraz şanssızdık. Gerisinden mutluyum.'' dedi.

Dördüncülüğü kaçırdıkları için mutsuz olmanın, takım adına iyi bir gelişme olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, bunun çok iyi bir gelişme olduğunu söyledi ancak araçlarının sürüşünün bazı araçlara göre daha zor olduğunu da ekledi.

''Evet, kesinlikle. Bu iyi bir gelişme, dördüncü olamadığımız için üzülmemiz güzel. En azından üçüncü bölüme çıkamadık diye üzülmüyoruz. Bence üçüncü bölümde iyi bir iş yaptık, herkes çok yakındı ancak artık daha iyi pozisyonlar için savaşıyoruz. Bunu yapması kolay değil, aracımızı sürmek, bazılarına kıyasla daha zor. Kaydettiğimiz gelişmeyi görmek güzel.''

Üçüncü bölüme orta hamur lastiklerle çıkacak kadar hızları var mıydı diye sorulan Norris, ''Süre açısından hatırlamıyorum ancak Mercedes'in yaptığını biz yapamazdık. Onlar, orta hamurdan en iyi performansı aldılar ve yumuşaklardan daha iyi çalıştırdılar. Onlar çok da uzak değildi.''

''Eğer tüm odağımızı verseydik ve her şeyimizi orta hamura bağlasaydık, bence biz de yapabilirdik. Ancak hız açısından biraz daha avantaja ihtiyacımız vardı. Bu yüzden garanti seçeneği tercih ettik ancak yapılacak doğru şey buydu.'' yanıtını verdi.

Son olarak da pist limitleri hakkında konuşan Norris, bu limitleri sürekli olarak düşünmenin sinir bozucu olduğunu söyledi.

''Özellikle ilk virajı çok düşünüyorsunuz. Kalanı o kadar zorlu değil, bazen dördüncü viraj zorluyor. Eğer bir şey yaşarsanız ve pist dışına çıkarsanız, turunuz siliniyor.''

''Bunu sürekli düşünmek zorunda kalmak sinir bozucu, sadece aracı sürmüyorsunuz ve sürekli 'pist limitleri, pist limitleri' diye düşünüyorsunuz. Bu biraz sinir bozucu ancak şimdilerde çok fazla pist dışına taşan var ve bu uygulanmak zorunda.''

''Bu uzun bir yarış olacak ve dikkat edilmesi gereken birçok beyaz çizgi var. Göreceğiz, Formula 1 şimdilerde böyle, yani bununla başa çıkmalıyız.''

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Önceki haber

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Sonraki haber

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

5s
2
Formula 1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

57 dk
3
Formula 1

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi

5s
4
Formula 1

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

3s
5
Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

1s
Son Haberler
Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
F1

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

17dk
Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
F1

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

38dk
Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"
F1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

57dk
Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''
F1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

1s
Russell, Portekiz GP’den puanla ayrılmayı hedefliyor
F1

Russell, Portekiz GP’den puanla ayrılmayı hedefliyor

1s
Son Videolar
Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1s

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
14s

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Daha fazlası
Betim Aker
Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim'' Portekiz GP
Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Hamilton: "Şartlar çok zordu"
Formula 1

Hamilton: "Şartlar çok zordu"

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk'' Portekiz GP
Formula 1

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

Son Haberler

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
Formula 1 Formula 1

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.