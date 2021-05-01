Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Fernando Alonso, antrenman seanslarında çok iyi bir tempoya sahipti ve üçüncü antrenman seansında tur zamanı silinmeseydi, seansı üçüncü sırada tamamlayacaktı.

Fakat İspanyol pilot, sıralama turlarının ilk ikinci bölümünde 13. oldu ve elendi.

Alonso, üçüncü antrenman sıralama turlarına geçişte bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyor.

Alonso, "Sıralama turların ilk bölümünde dahi yeterli hızım olduğunu sanmıyorum. Bence üçüncü antrenman seansından sıralama turlarına geçişte aracın hissiyatını ve performansını epey kaybettik. Bu yüzden kötü oldu. Hâlâ hızda bir saniyelik kayba yol açan şeyin ne olabileceğini araştırıyoruz fakat şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

"Yine de bu hafta sonu genel olarak her şeyden oldukça memnunum. Araç tüm seanslarda çok daha iyi, çok daha atik ve gerçekten rekabetçi hissettirdi. Bu yüzden bizim için ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyleyebilirim. Belki olmamız gereken konumda değiliz, fakat aynı zamanda lastik seçimi anlamında özgürlüğe sahibiz ve iki sürücüyle iki farklı seçenek sahip olmak yarış için daha iyi olabilir. Bizim için genel olarak daha olumlu bir hafta sonu oldu." dedi.

Pek çok pilot hafta sonu boyunca pistin yol tutuşundan şikayet etse de, Alonso aracın hissiyatının çok iyi olduğunu söyledi.

"Yol tutuş çok kötü değildi, çünkü araç çok iyiydi. İlk antrenman seansından sıralama turlarına kadar araçta çok fazla değişiklik yapmadık çünkü ilk seanstaki ilk denemeden itibaren hemen rahat hissettik. Araçta böyle bir dengeye sahip olmak çok önemliydi, bu sayede hem birinci hem de ikinci seansta bolca tur atıp piste alışabildim."

"Hafta sonumuz tempo ve hissiyat anlamında oldukça düzgün ve çok olumlu geçti. Bugün sıralama turlarındaki tutuş seviyesi garip şekilde zayıftı, fakat yarışın yarın yapılacağını söylemem gerekiyor. Lastik seçiminde özgür olmanın mı yoksa ilk onun sonundan başlamanın mı daha iyi olduğunu belirlemek bazen zordur Umarım yarın ilk onun dışından başlamanın daha iyi olacağı günlerden bir tanesi olur."

Alonso, sıralama turlarında yanlış giden şeyin ne olduğu sorusuna, "Neler olduğunu bilmiyoruz. Eğer bilseydik her şey daha kolay olurdu fakat biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Araçlar henüz kapalı parkta. Geliştirmemiz gereken bir aero performans olup olmadığını veya antrenman turları ve sıralama turlarında farklı bir lastik hazırlığı yapıp yapmadığımızı bulmamız lazım. Dediğim gibi, sıralama pozisyonum o kadar da umrumda değil, yarış yarın yapılacak. Cumartesi günleri mutu olup, pazar günleri olmayabilirsiniz. Fakat ben yarın puan almayı daha çok tercih ediyorum." cevabını verdi.

39 yaşındaki pilot, zorlu geçen ilk iki yarışın ardından takımın olumlu performansına şaşırdığını gizlemiyor.

"Performansımız sürpriz oldu. Aracın bütün hafta sonu bu kadar rekabetçi olmasının büyük bir sürpriz olduğunu kabul etmem gerekiyor. Bahreyn ve Imola'dan sonra aracın performansı üzerinde çok fazla çalışma yaptık. Imola'ya bazı güncellemeler getirmiştik ve iyi hissettirdiler. Araçta ilerleme kaydetmeyi başardık. Ancak Imola'da bunu tam olarak gösteremedik, fakat burada çalışmaya devam ettik, bu hafta sonu için çok fazla simülatör çalışması yaptık. Imola yarışında ve sıralama turlarında neler olduğuna dair çok fazla inceleme ve analiz yaparak güçlü şekilde hazırlandık. Portekiz için ortaya çok fazla çaba koyuldu ve takımın ilk iki yarıştan sonra gösterdiği tepki güzel bir sürprizdi ve bu hafta sonu her iki aracı da sürekli olarak ilk sekiz-dokuzda gördük. Bu sonucun, Portimao'nun karakteristik yapısından mı kaynaklandığını göreceğiz. Umalım da bu şekilde devam edebilelim."

Son olarak yarış sorulduğunda Alonso, "Yarın için stratejik açıdan durumun nasıl olacağını göreceğiz. Bence lastiklerin çalışma şekli ve daha sonra pit aralığı için en iyisini ne olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu Ferrari ve McLaren kadar hızlıydık. Belki Leclerc orta lastikle başlayacağı için zorlu bir rakip olabilir, ancak diğerleriyle savaşmamız mümkün." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images