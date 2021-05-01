Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim'' Sonraki / Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında ikinci bölümde elenmesinin ardından, sebebini anlamadığı şekilde antrenman turlarında sıralama turlarına vakit kaybettiğini belirtti.

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Fernando Alonso, antrenman seanslarında çok iyi bir tempoya sahipti ve üçüncü antrenman seansında tur zamanı silinmeseydi, seansı üçüncü sırada tamamlayacaktı.

Fakat İspanyol pilot, sıralama turlarının ilk ikinci bölümünde 13. oldu ve elendi.

Alonso, üçüncü antrenman sıralama turlarına geçişte bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyor.

Alonso, "Sıralama turların ilk bölümünde dahi yeterli hızım olduğunu sanmıyorum. Bence üçüncü antrenman seansından sıralama turlarına geçişte aracın hissiyatını ve performansını epey kaybettik. Bu yüzden kötü oldu. Hâlâ hızda bir saniyelik kayba yol açan şeyin ne olabileceğini araştırıyoruz fakat şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

"Yine de bu hafta sonu genel olarak her şeyden oldukça memnunum. Araç tüm seanslarda çok daha iyi, çok daha atik ve gerçekten rekabetçi hissettirdi. Bu yüzden bizim için ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyleyebilirim. Belki olmamız gereken konumda değiliz, fakat aynı zamanda lastik seçimi anlamında özgürlüğe sahibiz ve iki sürücüyle iki farklı seçenek sahip olmak yarış için daha iyi olabilir. Bizim için genel olarak daha olumlu bir hafta sonu oldu." dedi.

Pek çok pilot hafta sonu boyunca pistin yol tutuşundan şikayet etse de, Alonso aracın hissiyatının çok iyi olduğunu söyledi.

"Yol tutuş çok kötü değildi, çünkü araç çok iyiydi. İlk antrenman seansından sıralama turlarına kadar araçta çok fazla değişiklik yapmadık çünkü ilk seanstaki ilk denemeden itibaren hemen rahat hissettik. Araçta böyle bir dengeye sahip olmak çok önemliydi, bu sayede hem birinci hem de ikinci seansta bolca tur atıp piste alışabildim."

 

"Hafta sonumuz tempo ve hissiyat anlamında oldukça düzgün ve çok olumlu geçti. Bugün sıralama turlarındaki tutuş seviyesi garip şekilde zayıftı, fakat yarışın yarın yapılacağını söylemem gerekiyor. Lastik seçiminde özgür olmanın mı yoksa ilk onun sonundan başlamanın mı daha iyi olduğunu belirlemek bazen zordur Umarım yarın ilk onun dışından başlamanın daha iyi olacağı günlerden bir tanesi olur."

Alonso, sıralama turlarında yanlış giden şeyin ne olduğu sorusuna, "Neler olduğunu bilmiyoruz. Eğer bilseydik her şey daha kolay olurdu fakat biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Araçlar henüz kapalı parkta. Geliştirmemiz gereken bir aero performans olup olmadığını veya antrenman turları ve sıralama turlarında farklı bir lastik hazırlığı yapıp yapmadığımızı bulmamız lazım. Dediğim gibi, sıralama pozisyonum o kadar da umrumda değil, yarış yarın yapılacak. Cumartesi günleri mutu olup, pazar günleri olmayabilirsiniz. Fakat ben yarın puan almayı daha çok tercih ediyorum." cevabını verdi.

39 yaşındaki pilot, zorlu geçen ilk iki yarışın ardından takımın olumlu performansına şaşırdığını gizlemiyor.

"Performansımız sürpriz oldu. Aracın bütün hafta sonu bu kadar rekabetçi olmasının büyük bir sürpriz olduğunu kabul etmem gerekiyor. Bahreyn ve Imola'dan sonra aracın performansı üzerinde çok fazla çalışma yaptık. Imola'ya bazı güncellemeler getirmiştik ve iyi hissettirdiler. Araçta ilerleme kaydetmeyi başardık. Ancak Imola'da bunu tam olarak gösteremedik, fakat burada çalışmaya devam ettik, bu hafta sonu için çok fazla simülatör çalışması yaptık. Imola yarışında ve sıralama turlarında neler olduğuna dair çok fazla inceleme ve analiz yaparak güçlü şekilde hazırlandık. Portekiz için ortaya çok fazla çaba koyuldu ve takımın ilk iki yarıştan sonra gösterdiği tepki güzel bir sürprizdi ve bu hafta sonu her iki aracı da sürekli olarak ilk sekiz-dokuzda gördük. Bu sonucun, Portimao'nun karakteristik yapısından mı kaynaklandığını göreceğiz. Umalım da bu şekilde devam edebilelim."

Son olarak yarış sorulduğunda Alonso, "Yarın için stratejik açıdan durumun nasıl olacağını göreceğiz. Bence lastiklerin çalışma şekli ve daha sonra pit aralığı için en iyisini ne olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu Ferrari ve McLaren kadar hızlıydık. Belki Leclerc orta lastikle başlayacağı için zorlu bir rakip olabilir, ancak diğerleriyle savaşmamız mümkün." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Önceki haber

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Sonraki haber

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

5s
2
Formula 1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

57 dk
3
Formula 1

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi

5s
4
Formula 1

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

3s
5
Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

1s
Son Haberler
Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
F1

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

17dk
Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
F1

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

37dk
Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"
F1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

57dk
Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''
F1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

1s
Russell, Portekiz GP’den puanla ayrılmayı hedefliyor
F1

Russell, Portekiz GP’den puanla ayrılmayı hedefliyor

1s
Son Videolar
Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1s

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
14s

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Gasly: "Portimao, AlphaTauri'ye uymuyor" Portekiz GP
Formula 1

Gasly: "Portimao, AlphaTauri'ye uymuyor"

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum" Portekiz GP
Formula 1

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın Portekiz GP
Formula 1

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

Son Haberler

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
Formula 1 Formula 1

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına 1 saniye kaybettik"

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Son turumdan tamamen mutlu değildim''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.