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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

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Sergio Perez, Portekiz GP’nin sıralama turlarında 4. sıraya yerleşmesine rağmen kaydettiği gelişimden henüz memnun olmadığını söyledi.

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

Perez, Portekiz’deki sıralama turlarında yine başarılı bir performans ortaya koydu. İki Red Bull pilotu da Mercedes’lerin hemen arkasında 3. ve 4. sırada yer aldı. 

Meksikalı pilot,  Imola’da 2. sıradan start almasına rağmen yarışı 11. sırada tamamlayarak puan alamamıştı. Fakat, Perez, Portekiz’deki antrenman ve sıralama seansları boyunca önceki yarış hafta sonlarına göre daha istikrarlı sonuçlar elde etti.

Perez bu süreç boyunca zorlandığını ve hâlâ tam anlamıyla araca alışamadığını belirtti ve sıralama turlarının ardından verdiği röportajda şu yorumları yaptı: “Aslında bir bakıma, hafta sonu boyunca gösterdiğim ilerlemeden o kadar da memnun değilim. Sıralamalarda, ilk antrenman seansındakiyle aynı zaman turunu yaptım. Bu yüzden anlamam ve üstünden geçmem gereken çok şey var.”

“Araçta kendimi hiç rahat hissetmiyordum. Pist de, oldukça zor bir pist. Yani, Portimao’da o güven hissine sahip değilim.”

“Ayrıca şartlar da çok zordu. Bu nedenle sadece bunu atlatmak ve bir dahakine neyi daha iyi yapabileceğimize bakmak durumundayız.”

Bunun ardından Perez sözlerine, bu pistte Bahreyn ve Imola ile karşılaştırıldığında daha fazla sorun yaşadığını ve araçta daha rahatsız hissettiğini belirterek devam etti.

“Bence buradaki hissiyat daha kötü. Bahreyn ile karşılaştırılabilir ama Bahreyn takımla geçirdiğim ilk hafta sonumdu. Asla bunun kadar kötü değildi ama Imola tamamen farklı bir pist. Imola çok daha iyiydi, sıralamalara geldiğimde gelişimimi görebiliyordum.”

“Bugün lastiklerle yaşadığım temel sorunlar vardı ve lastiklerden en iyisini çıkaramadım.”

“Teoride çok iyi bir tur atabilirdim, birkaç kere güzel sektör zamanları yakaladım ama hepsini doğru zamanda bir araya getirmeyi başaramadım.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat öbür yandan, sıralama turlarının Red Bull için olumlu noktaları da vardı. Uzun bir zamandan sonra takım yeniden iki aracı da ilk 4’de görmeye başlamıştı. Perez bunun hakkında da şu yorumlarda bulundu:  “Tabii ki olması gereken bu. Geçmişte böyle olamamaları için birkaç sebep vardı ama bu kesinlikle minimum seviyeydi.”

“Fakat ben bu hedefi düşünmüyorum. Bununla ilgilenmiyorum, ben sadece kendimi geliştirmek istiyorum ve bugün iyi bir grid pozisyonu elde etmiş olsam da araçtaki durumumdan memnun değildim.”

“Bugün lastiklerden en iyi sonucu çıkarmayı başaramadım, bu yüzden bunu anlamak için çalışmamız gerek.”

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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