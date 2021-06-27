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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Norris: ''Daha fazlasını yapamazdık''

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, Editör

McLaren sürücüsü Lando Norris, bugün beşinci sırada tamamladığı yarışta daha iyi bir sonuç alamayacağını düşündüğünü söyledi.

Norris: ''Daha fazlasını yapamazdık''

Norris, Bottas'ın ceza almasıyla Steiermark Grand Prix'sine üçüncü sıradan başladı ve Red Bull Ring'deki ilk yarışı iki Red Bull ve iki Mercedes'in arkasında beşinci sırada tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Norris, bugünkü Grand Prix'de daha iyi bir sonuç alamayacaklarını düşündüğünü söyledi.

''Bugün daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum. Benim için biraz yalnız bir yarış oldu ki aslında bu bazı yönlerden iyi sayılabilir. Beşinci sıradaysanız, yalnız bir yarış geçirmeniz iyidir ancak her birinci sıraya çıkabilene kadar her zaman daha fazlasını istersiniz.''

İngiliz pilot, aynı zamanda sıralama turlarında iyi bir performans göstermenin de önemli olduğundan bahsetti.

''Bugünkü gibi bir yarış, sıralamalarda iyi bir yere sahip olmanın önemini gösteriyor. Dün Red Bull'lardan birinin önündeydik ve onların çok daha hızlı bir aracı var. Bu da bizim iyi bir iş yaptığımızı gösterir.''

''Araçtan her şeyi çıkarmaya çalışıyoruz ancak yarış performansı değişiyor. Dolu depoyla giderken lastikler daha fazla aşınıyor ve arka lastiklerle daha fazla zorlanıyoruz. Aracı limitlerinde süremiyoruz ve yapabileceğimiz şeyler sınırlı oluyor. Belki gelecek hafta biraz daha rekabetçi olabiliriz.''

Norris bugünkü yarışta Red Bull pilotu Sergio Perez'le üçüncü sıra için bir mücadele verdi ve bu savaştan da bahseden İngiliz pilot, ''Kaza yapmamak için önünden çekildim. Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Burada zor bir pozisyondayım çünkü onu geçtikten sonra Lewis'i geçemezdim.''

''İyi bir pozisyondaydı ve bunu koruyabilmek iyi olurdu ancak beni hızlı şekilde geçebileceğini biliyordum.'' dedi.

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