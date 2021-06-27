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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Wolff: “Araca güncelleme getirmek açığımızı kapamazdı”

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Steiermark Grand Prix’si ardından Lewis Hamilton, “araca güncelleme getirilmeli” yorumunu yapmıştı ancak takım patronu Toto Wolff, bunun takımın eksikliklerini gidermeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Wolff: “Araca güncelleme getirmek açığımızı kapamazdı”

Cumartesi günü Wolff, Red Bull ile yakın mücadelelerine rağmen “kaynaklarını 2022’ye saklama” planına sadık kalacaklarını söyledi. 

Pazar günü ise Max Verstappen, büyük bir farkla Steiermark Grand Prix’sini kazandı ve tüm yarışı lider götürerek takımın arka arkaya 4. galibiyetini almış oldu.

Lewis Hamilton, takım radyosu üzerinden Verstappen’e ayak uydurmanın “imkansız” olduğunu söyledi ve son bölüme doğru aradaki fark 17 saniyeye çıktı. Ardından Hamilton, en hızlı tur denemesi için pite girdi.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, Red Bull ile mücadele edebilmek için Mercedes’in “biraz performans bulması” ve “araca bir tur güncelleme getirmesi” gerektiğini söyledi.

Fakat Wolff, Sky Sport’a verdiği demeçte bunun “8 yıldır ilk kez hız olarak geride kaldıklarını ve önümüzdeki yılın çok önemli olacağından araca bu sene geliştirmeyi bıraktıklarını” açıkladı.

Sonrasında ise Wolff, W12’yi geliştirmeye son vermenin “zor bir karar olduğunu” ama 2022 ile gelen yeni kural dönemi için bunun önemli olduğunu söyledi.

Wolff, "Sadece gelecek yıl için değil, önümüzdeki tüm yıllar için tamamen farklı bir araç konsepti için yeni düzenlemeler yapıyoruz ve doğru dengeyi bulmamız gerekiyor." 

“Hemen hemen herkes gelecek yılki araca odaklanmış olacak. Bazıları ise hâlâ yeni güncellemeler getiriyor olabilir. Red Bull, perşembe ve cuma günleri kamyonlarla yeni parçalar getirdiler."

“Bu elbette adil bir şey, bu bir strateji ve şu anda başarılı olduğunu kanıtlayan bir strateji çünkü bugün, sadece araç temposu açısından bile farklı bir seviyedeydiler.” dedi.

Red Bull şu anda takımlar şampiyonasında 40 puan farkla önde bulunuyor. Ancak Wolff, şampiyonluk mücadelesinin bitmekten uzak olduğunu vurguladı.

Wolff, "Şampiyonluk sadece yeni aerodinamik parçalar ekleyerek elde edilmiyor çünkü bir noktada, hâlâ güncelleme getirmeye devam eden Red Bull'un bile tamamen gelecek senenin aracına odaklanması gerekiyor." 

“Bu, aracın ayarları etrafındaki tüm çalışmaların, lastiklerin ve nasıl çalıştıklarının optimizasyonunun çok, çok önemli olacağı anlamına geliyor."

“Mevcut aracı bir iki hafta [ya da] bir ay daha güncellemeye devam etmek mantıklı olmaz çünkü şu anda kazandığınız avantaj, 2022 aracında kazandığınız avantajla kıyaslanamaz."

“Ancak buna rağmen, [şampiyonluk mücadelesi] henüz sonlanmaya çok uzak. Avusturya'da çok zor bir hafta sonu geçirdik, bu yarışı adil ve doğrudan bir şekilde kazanmak için gereken şeylere sahip değildik. Fakat bu sezon yarışlar kazanacağız, pole pozisyonları alacağız ve her bir sonuç için elimizden geldiğince savaşacağız.”

Hamilton'ın yarışın ardından araca güncelleme getirilmesi gerektiğini söylemesiyle ilgili görüşleri sorulduğunda Wolff, “Bir pilot, her zaman sahip olduğu her şeyle savaşacaktır."

“Daha önce onunla bu konuda konuştuk ve bu, aslında çok rasyonel bir karardı. Getireceğimiz güncellemeler açığımızı kapamazdı. Bu, yeni aero düzenlemelerinin bize mâl olduğu kadar büyük bir açığı yani aerodinamik eksikliği kapatmazdı."

“Daha önce de söylediğim gibi, aero gelişimini belirli bir aşamada durdurmak zorundalar çünkü gelecek yılki şampiyonayı kaybetme riski var."

"Yani mücadele devam ediyor. Bu pistte güzel bir geçmişimiz yok ve bugün de iyi değildi. Fakat, [bu] başka silahlarımız kalmadığı anlamına gelmez.” dedi.

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