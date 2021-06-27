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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Vettel: "Sıkıcı bir yarıştı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, pazar günkü Steiermark Grand Prix'sini "sıkıcı" şeklinde yorumladı.

Vettel: "Sıkıcı bir yarıştı"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 14. sıradan başladığı Steiermark yarışında iyi sonuç almakta zorlanan isimlerden bir tanesiydi.

Alman pilot hafta sonu boyunca araçta istediği performansı sergileyemedi ve yarışta da damalı bayrağı 12. sırada görerek hafta sonunu puansız kapattı.

Bu, Alman pilotun üç yarışlık puan serisinin sona erdiği anlamına geliyor ve Alman pilot yarışın kendisi için sıkıcı geçtiğini söylüyor.

Vettel şöyle dedi: "Bugünkü yarış oldukça sıkıcıydı çünkü çoğunlukla trafikte sıkışıp kaldım ve ikinci bölümde yeterince hızlı değildim. Bu yüzden gelecek hafta sonu işler sadece daha iyi olabilir, bundan kötü olamaz."

"Charles beni geçerken lastiklerimi kilitledim ama orada yerimi korumaya çalışmıyordum çünkü beni geçtiği en başından belliydi. Yani benim açımdan gerçek bir savaş değildi!"

"Dediğim gibi, zor bir yarıştı ve gelecek hafta bundan daha kötü olamaz, sadece daha iyi olabilir."

Alman pilotun takım arkadaşı Lance Stroll ise yarışı sekizinci bitirerek dört puan almayı başardı.

Takım arkadaşı hakkındaki soruyu yanıtlayan Vettel, "Açıkçası biraz daha önden başlamamız gerekiyordu ve sonrasında yarış tamamen farklı olabilirdi."

"Kendi açımızdan bakarsak, o trenin içinde sıkışıp kaldık. Pite giren ilk araçlardan biriydik ve sonunda fark yaratmak için yeterli lastik avantajımız yoktu. Yani pek iyi değildi." dedi.

Vettel, gelecek hafta daha iyisini yapmaları gerektiğinin farkında.

"Bugün bizim için kolay bir yarış değildi. Gridin ortasındaki mücadele gerçekten çok yoğun, yarışın çoğunu puan barajı içerisinde geçtim ancak trafik çok fazlaydı ve son turlarda lastikler tamamen bitti. Farklar çok az olduğunda, en küçük faktör bile sonucu belirleyebiliyor."

"Bazı noktalarda farklı şekilde hareket edebileceğimizi düşünmek her zaman kolay ancak önümüzdeki hafta sonu daha iyisini yapma görevine odaklanmalıyız. Önümüzdeki hafta daha yumuşak lastikler kullanılacak ve hafta içinde birkaç günü tamamen bu yarışa hazırlanmaya ayıracağız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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