Norris, Bottas sorun yaşayınca podyum hayali kurmuş

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Bahreyn'de pek de iyi bir pazar günü geçiremedi ve startta Charles Leclerc'e geçilip vakit kaybeden Fin sürücü, sonrasında da pit stopta yaklaşık 8 saniyelik bir kayıp yaşadı.

Bottas son bölümde fazladan bir pit stop yapıp damalı bayrağı en hızlı turu atarak üçüncü sırada gördü.

Dördüncü sırada ise McLaren pilotu Lando Norris vardı ve İngiliz pilot, damalı bayrağı Bottas'ın yaklaşık 10 saniye ardında gördü.

Kendi yarışı hakkında konuşan Norris, geçen yılki Avustralya yarışını hatırladığını ve podyum hayali kurduğunu belirterek şunları söyledi: “Valtteri pit stopunda bir sorun yaşamıştı ve açıkçası yarış dışı kalmasını umut ediyordum."

"Tabii ki bunu kimsenin yaşamasını istemiyorum. Ancak geçen yılki Avusturya Grand Prix'sini hatırladım ve bir an için bu aksaklığın bana bir şans getirebileceğini düşündüm."

"Gerçekleşmedi fakat dördüncü sıradan da oldukça memnunum."

İngiliz pilot, ilk yarışta elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

"Mercedes ve Red Bull Racing'in bize karşı büyük bir hız avantajı var. Yine de aracımız burada iyi çalıştı ve iyi bir tempoda gittim."

"Zor bir yarış oldu, ancak önce Riccardo ve Gasly'nin önüne geçtim ve sonra da Leclerc'i sorunsuz şekilde geride bıraktım."

"Bundan sonra kendi yarışıma odaklandım, arkadakilerle fark açmaya çalıştım ve lastikleri iyi durumda tuttum."

"Bence sezona güzel bir başlangıç oldu. Üzerinde çalışacak şeylere sahibiz, ama genel anlamda bakarsak ilk yarıştan memnun olabiliriz."