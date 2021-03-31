Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Norris, Bottas sorun yaşayınca podyum hayali kurmuş Sonraki / Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

Ekleyen:

Eski Grand Prix yıldızı Gerhard Berger’e göre Vettel’in halihazırdaki kötü gidişatının suçlusu, sürücünün üzerindeki baskı.

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

Vettel geçtiğimiz hafta sonunda Aston Martin’le çıktığı ilk yarışında talihsiz bir başlangıç yaptı. Alman sürücü yarışın sonlarına doğru Alpine sürücüsü Esteban Ocon ile çarpışması sonucunda aldığı cezadan sonra yarışı 15. sırada tamamladı.

Alman sürücü, sıralama turlarının ilk bölümünde yaptığı sarı bayrak ihlali sebebiyle aldığı 5 sıra grid cezasından sonra, yarışa en arka sıradan başlamıştı.

Geçtiğimiz iki sezon, Ferrari’deki takım arkadaşı Charles Leclerc’in gölgesinde kalan 4 kez dünya şampiyonu Alman sürücü zaten kötü gidişat içindeyken üzerine bu hayal kırıklığı da eklendi.

10 kez Grand Prix galibi Berger’e göre, Vettel’in sorunu üzerindeki baskı ve Alman pilot en iyi performansını, yan garajdan sıkıştırılmadığı ve açıkça bir lider konumunda olduğu taktirde ortaya koyuyor.

In the Fast Lane adlı podcastte konuşan Berger: “Sebastian 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim, o şüphesiz en iyi yarışçılardan birisi.”

“Ancak o baskı altında hiçbir zaman iyi olmadı. Hatırlarsanız Daniel Ricciardo Red Bull’a geldiğinde çok güçlüydü ve Vettel’e baskı kurdu. Sebastian’ın bununla baş etmesi zor olmuştu. Ferrari’deyken de aynısı yaşandı.”

“Onu izlediğinizde pek de özgür olmadığını hissediyorsunuz. Yeterince rahat değil. Aracının veya kendisinin yeterince formda olmamasından dolayı, mümkün olmayacak şeyleri kanıtlamak için çok çaba sarf ediyor. Böyle bir durumda olduğunuzda oturur ve biraz sakinleşmeye çalışırsınız, iki üç adım geri gelip dersiniz ki ‘sakin olmalıyım ki başarıyı tekrar yakalayabileyim.’ ”

“Bunların yanı sıra kariyerinin sonlarına da yaklaştı. Bu kadar uzun süre yarıştıktan ve 4 kez dünya şampiyonu olduktan sonra, belki artık henüz bir yarış bile kazanamamış biri gibi mücadele edip tüm riskleri alacak bir durumda olmayabilirsiniz.”

“Başka bir deyişle işler artık onun için pek de iyi gitmiyor. Hatalar yapıyor ve insanlar onu hemen sorgulamaya başlıyor. Bu sadece zaten mevcut olan baskının üzerine yenilerinin eklemesine sebep oluyor. Zaten bahsettiğim gibi, baskıyı hiç sevmiyor.”

Lance Stroll’ün babası Lawrence Stroll, Aston Martin takımının kısmi ortağı olduğu düşünülürse, Vettel’in takım arkadaşıyla olan dinamiği de ilginç.

Yine de Berger’e göre bu durum Vettel için bir sorun teşkil etmiyor çünkü Alman pilot takım arkadaşından daha iyi bir performans sergilerse, takımın aile bağlarını gözardı edip odağını hızlı olan pilota vereceğini düşündüğünü de ekledi.

Berger, “Göstereceği performansa bağlı.”

“Eğer takım arkadaşınızdan yavaşsanız ve takım arkadaşınız ayrıca takımın sahibiyse işler daha da kötüye gider ki bu her yerde böyle değil midir? Eğer siz yavaşsanız takımınız ilgisinin çoğunu hızlı olan pilota kaydırır.”

“Nihayetinde bu psikolojik bir durum olur. Takım arkadaşınızın sizden hızlı olduğu durum çok rahatsızlık yaratır.”

“Ancak bu, mücadele etmeniz gereken bir şey. Bu seviyede bir sporcuysanız, takım arkadaşlarınız elbette güçlü olacak.”

“Ve şunu da belirtmeliyim ki Stroll de hiç fena değil. İyi performansa sahip. Şu anda aracının arka tarafıyla sıkıntılar yaşıyor ancak tek sorunu bu. Araç pek iyi görünmüyor.”

“Sorunun sürücüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum, araç [Aston Martin’in] bekledikleri kadar iyi performansa sahip değil.” diye ekledi.

Çeviri: Muhammet Tunç

paylaşım
yorumlar
Norris, Bottas sorun yaşayınca podyum hayali kurmuş

Önceki haber

Norris, Bottas sorun yaşayınca podyum hayali kurmuş

Sonraki haber

Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"

Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Andrew van Leeuwen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

4s
2
Formula 1

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"

1s
3
MotoGP

Marini, ağabeyi Rossi ile aynı gridde olduğunu düşünmemeye çalışmış

26 dk
4
Formula 1

Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"

1s
5
Formula 1

Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı

5s
Son Haberler
Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"
F1

Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"

1s
Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"
F1

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"

1s
Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"
F1

Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"

3s
Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’
F1

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

4s
Norris, Bottas sorun yaşayınca podyum hayali kurmuş
F1

Norris, Bottas sorun yaşayınca podyum hayali kurmuş

5s
Son Videolar
Piquet: 03:45
Formula 1
26dk

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
28dk

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Coronel: 06:07
Formula 1
30 Mar 2021

Coronel: "Red Bull ve Honda bu yıl her şeyini veriyor"

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin tarihi 18:23
Formula 1
30 Mar 2021

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin tarihi

2021 Bahrain Grand Prix'sinden en güzel fotoğraflar 02:14
Formula 1
29 Mar 2021

2021 Bahrain Grand Prix'sinden en güzel fotoğraflar

Andrew van Leeuwen More from
Andrew van Leeuwen
Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Albert Park pist düzenindeki değişikliklere bir bakış
Formula 1 / Son dakika

Albert Park pist düzenindeki değişikliklere bir bakış

Albert Park pist düzeni, 2021 Avustralya GP'si için değiştirilecek
Formula 1 / Son dakika

Albert Park pist düzeni, 2021 Avustralya GP'si için değiştirilecek

More from
Sebastian Vettel
Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

Çok Okunanlar Bugün

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"

Marini, ağabeyi Rossi ile aynı gridde olduğunu düşünmemeye çalışmış
MotoGP MotoGP / Haberler

Marini, ağabeyi Rossi ile aynı gridde olduğunu düşünmemeye çalışmış

Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"

Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı

Schumacher: ‘’Uzun süre boyunca yaptığım hatayı düşüneceğim’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ‘’Uzun süre boyunca yaptığım hatayı düşüneceğim’’

Wolff, Bottas'ın strateji konusundaki şikayetini cevapladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın strateji konusundaki şikayetini cevapladı

Pist sınırları konusu, Bahreyn GP'yi nasıl etkiledi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Pist sınırları konusu, Bahreyn GP'yi nasıl etkiledi?

Son Haberler

Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Düşük taban eğimi kullananlar geçen sene, yeni kurallar hakkındaki tedirginliklerini belirtmişti"

Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.