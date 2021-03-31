Berger: ‘’Vettel baskı altında zorlanıyor’’

Vettel geçtiğimiz hafta sonunda Aston Martin’le çıktığı ilk yarışında talihsiz bir başlangıç yaptı. Alman sürücü yarışın sonlarına doğru Alpine sürücüsü Esteban Ocon ile çarpışması sonucunda aldığı cezadan sonra yarışı 15. sırada tamamladı.

Alman sürücü, sıralama turlarının ilk bölümünde yaptığı sarı bayrak ihlali sebebiyle aldığı 5 sıra grid cezasından sonra, yarışa en arka sıradan başlamıştı.

Geçtiğimiz iki sezon, Ferrari’deki takım arkadaşı Charles Leclerc’in gölgesinde kalan 4 kez dünya şampiyonu Alman sürücü zaten kötü gidişat içindeyken üzerine bu hayal kırıklığı da eklendi.

10 kez Grand Prix galibi Berger’e göre, Vettel’in sorunu üzerindeki baskı ve Alman pilot en iyi performansını, yan garajdan sıkıştırılmadığı ve açıkça bir lider konumunda olduğu taktirde ortaya koyuyor.

In the Fast Lane adlı podcastte konuşan Berger: “Sebastian 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim, o şüphesiz en iyi yarışçılardan birisi.”

“Ancak o baskı altında hiçbir zaman iyi olmadı. Hatırlarsanız Daniel Ricciardo Red Bull’a geldiğinde çok güçlüydü ve Vettel’e baskı kurdu. Sebastian’ın bununla baş etmesi zor olmuştu. Ferrari’deyken de aynısı yaşandı.”

“Onu izlediğinizde pek de özgür olmadığını hissediyorsunuz. Yeterince rahat değil. Aracının veya kendisinin yeterince formda olmamasından dolayı, mümkün olmayacak şeyleri kanıtlamak için çok çaba sarf ediyor. Böyle bir durumda olduğunuzda oturur ve biraz sakinleşmeye çalışırsınız, iki üç adım geri gelip dersiniz ki ‘sakin olmalıyım ki başarıyı tekrar yakalayabileyim.’ ”

“Bunların yanı sıra kariyerinin sonlarına da yaklaştı. Bu kadar uzun süre yarıştıktan ve 4 kez dünya şampiyonu olduktan sonra, belki artık henüz bir yarış bile kazanamamış biri gibi mücadele edip tüm riskleri alacak bir durumda olmayabilirsiniz.”

“Başka bir deyişle işler artık onun için pek de iyi gitmiyor. Hatalar yapıyor ve insanlar onu hemen sorgulamaya başlıyor. Bu sadece zaten mevcut olan baskının üzerine yenilerinin eklemesine sebep oluyor. Zaten bahsettiğim gibi, baskıyı hiç sevmiyor.”

Lance Stroll’ün babası Lawrence Stroll, Aston Martin takımının kısmi ortağı olduğu düşünülürse, Vettel’in takım arkadaşıyla olan dinamiği de ilginç.

Yine de Berger’e göre bu durum Vettel için bir sorun teşkil etmiyor çünkü Alman pilot takım arkadaşından daha iyi bir performans sergilerse, takımın aile bağlarını gözardı edip odağını hızlı olan pilota vereceğini düşündüğünü de ekledi.

Berger, “Göstereceği performansa bağlı.”

“Eğer takım arkadaşınızdan yavaşsanız ve takım arkadaşınız ayrıca takımın sahibiyse işler daha da kötüye gider ki bu her yerde böyle değil midir? Eğer siz yavaşsanız takımınız ilgisinin çoğunu hızlı olan pilota kaydırır.”

“Nihayetinde bu psikolojik bir durum olur. Takım arkadaşınızın sizden hızlı olduğu durum çok rahatsızlık yaratır.”

“Ancak bu, mücadele etmeniz gereken bir şey. Bu seviyede bir sporcuysanız, takım arkadaşlarınız elbette güçlü olacak.”

“Ve şunu da belirtmeliyim ki Stroll de hiç fena değil. İyi performansa sahip. Şu anda aracının arka tarafıyla sıkıntılar yaşıyor ancak tek sorunu bu. Araç pek iyi görünmüyor.”

“Sorunun sürücüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum, araç [Aston Martin’in] bekledikleri kadar iyi performansa sahip değil.” diye ekledi.

Çeviri: Muhammet Tunç