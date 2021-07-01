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Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"

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McLaren pilotu Lando Norris, Red Bull ve Mercedes pilotlarıyla arasındaki fark yüzünden geçen hafta sonu elde ettiği beşinciliğin alabilecekleri en iyi sonuç olduğunu söyledi.

Norris: "Beşincilik, yapabileceğimizin en iyisiydi"

Norris, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlılığı devam ettirerek geçtiğimiz haftaki Steiermark Grand Prix’sinde geri kalanların en iyisi olarak 5. sırada finiş gördü.

Ayrıca genç pilot, Red Bull Ring’de kariyerinin en iyi sıralama sonucunu alarak yarışa 3. sıradan başlama hakkı elde etti. Ancak pazar günü her ne kadar kendisini savunmaya çalışsa da Red Bull’dan Sergio Perez’e ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas’a geçildi.

Avusturya’daki ikinci yarış öncesinde basın toplantısında konuşan Norris, bu sonuçtan memnun olduğunu ve alabilecekleri en iyi sonucun bu olduğunu dile getirdi.

“Evet, beşincilikten mutluydum çünkü günün sonunda yapabileceğimizin en iyisi buydu. Başlangıçta üçüncü sırada olmak, sonrasında dördüncülüğe düşüp ardından tekrar Perez'i geçip üçüncü olmak ve genel anlamda orada yarışmak harika bir şey ve olabileceğimiz en iyi yer orası.”

“Fakat, yarışı lider tarafından tur bindirilerek, Valtteri ve Sergio'nun arkasında 30-35 saniye gerisinde tamamlıyoruz. Bilmiyorum, sadece her hafta sonu ‘başarmak istediğin bir sonraki şey nedir, Bir sonraki adım nedir’ gibi düşünmek istiyorsun.”

“Ancak, bizim önümüzdekilerle aramızda kocaman bir fark var. Geliştirmemiz gereken bir sürü nokta var. Ferrari de çok hızlıydı ve eminim bu hafta sonu işimizi çok zorlaştıracaklar. Bu, durumun kolay olmadığını gösteriyor. “

Yine de Norris, geçen seneye kıyasla kesinlikle çok daha iyi bir performans gösterdiğini ve bunun sebebinin istikrarlılık olduğunun altını çiziyor.

“Bu yıl geçen yıla kıyasla %100 daha iyi performans gösteriyorum. Sanırım geçen sene, bu sene yaptığım kadar iyi yaptığım zamanlar oldu. Fakat sadece daha istikrarsızdım.”

“İyi bir yarış geçirirdim ama sonraki sefer o kadar güçlü olmazdım ya da sadece bazı aptalca hatalar ve başka şeyler yapardım. Ancak, bence bu yıl iyi yaptığım en önemli şey istikrarlı olmak.”

Ardından Norris’e, yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile ilişkisinde eski McLaren pilotu Carlos Sainz’la olan ilişkisinden daha farklı, hatta daha profesyonel bir yaklaşım mı sergilediği sorulduğunda şu cevabı verdi: “Bir açıdan evet. [Ricciardo'yla] iyi anlaşıyoruz ve birlikte oldukça fazla kahkaha atıyoruz yani yine de iyi arkadaşız.”

“Ancak pist dışında ilgi alanlarımız çok farklı. O şaraplar, kıyafetler ve başka şeyler yapmaktan hoşlanıyor ve ben ise golf, e-sporlar ve bu tür şeylerden daha çok hoşlanıyorum. Carlos da bu konulara biraz daha ilgiliydi. Bu yüzden zaman zaman birlikte golf oynardık, simülatörde birbirimizle yarışırdık ve bunun gibi şeyler yapardık. 

“Bu nedenle daha iyi arkadaş olmanın basit bir yolu, birlikte vakit geçirmek, bundan keyif almak ve golf oynamak birçok şeyi daha iyi hale getirirdi."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: FIA Pool

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