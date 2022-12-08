Norris: "2022 aracı benim isteklerime göre tasarlanmadı"
McLaren pilotu Lando Norris, 2022 Formula 1 aracının kendi istekleri doğrultusunda tasarlandığı iddiasını reddetti.
Daniel Ricciardo, McLaren'da geçirdiği iki sezonluk dönemde pek bir varlık gösteremezken, Lando Norris tam tersi şekilde çok iyi durumdaydı.
İngiliz pilot düzenli olarak orta grubun önünde yer aldı ve hem tek turde hem de yarış temposunda Ricciardo'Ya üstünlük kurdu.
Bu durum 2022'de iyice belirginleşti ve Ricciardo, aracı istediği şekilde süremediğini kabul etti. Görünüşe bakılırsa aracın karakteristiği, Ricciardo'nun başarılı olduğu sürüş stiliyle hiçbir şekilde bağdaşmıyordu.
Sonuç olarak taraflar, 2022 sezonunun ardından yollarını ayırdılar ve Norris'in yanında artık Oscar Piastri olacak.
Şimdi bazıları, McLaren'ın mevcut aracı Norris'in tarzına uygun yaptığını, bu yüzden ikili arasında ciddi farklar olduğu söylüyor.
Ancak Norris, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya şöyle yanıt verdi: "Araç Daniel'den çok bana uyacak şekilde tasarlanmadı. Bu bir gerçek!"
"İstediğim tek şey direksiyon üzerinde pembe tuşla ilgiliydi. Bu tuşa basınca batarya yeniden şarj oluyor, haliyle bu tuşa dikkat etmeniz gerekiyor. Benim tek isteğim buydu."
"Elbette mühendisler aracı tasarlarken son birkaç yıldır yaptığım yorumları dikkate aldılar fakat hiçbir şekilde bana uyacak şekilde tasarlayıp üretmediler."
"Eğer bunu yaptılarsa, hiç de iyi bir iş çıkarmamışlar demektir (gülüyor) çünkü sonuç korkunç."
"Kısacası kimse aracı Daniel'den ziyade bana daha iyi uysun diye tasarlamadı."
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