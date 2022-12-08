Mercedes, Hamilton ile yeni kontrat görüşmelerine kış aylarında başlayacak

Haberi dinle

Lewis Hamilton, önümüzdeki ay 38 yaşına girecek olmasına rağmen gridin en formda sürücülerinden birisi olmaya devam ediyor.

İngiliz pilot mevcut hayatından epey memnun görünüyor ve Mercedes'le çalışmaktan büyük keyif alıyor. Haliyle iki tarafın en azından beş yıllık süreçte birlikte devam edeceği düşünülüyor.

Hamilton'ın iki yıllık mevcut kontratı 2023 sonunda sona erecek. Ancak taraflar bu yıl birden fazla kez birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini söylediler.

Hal böyle olunca İngiliz pilotun kış aylarında Mercedes'le yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Şimdi konu Mercedes patronu Toto Wolff tarafından da doğrulandı. Beyond the Grid podcastine konuk olan Wolff, kış aylarında yeni kontrat için görüşeceklerini belirtti.

Wolff, "Lewis ile kış aylarında görüşeceğimiz konulardan birisi de yeni kontrat olacak."

"Kendimize yeni anlaşma için herhangi bir son tarih belirlemiyoruz."

"Lewis takımın bir parçası ve takım da Lewis'in bir parçası. Birlikte çalışmayı bırakmamız için hiçbir neden yok."

"Lewis'in güçlü yönlerinden biri sürekli kazanma arzusu. O, harika bir sporcu ama aynı zamanda çok kararlı ve çalışkan." dedi.