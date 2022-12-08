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Formula 1 Haberler

FIA, 2023'te DRS bölgelerini kısaltmayı düşünüyor

FIA, bazı pistlerde geçişin çok kolay olduğu gerekçesiyle önümüzdeki sezon bazı DRS bölgelerini kısaltacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
FIA, 2023'te DRS bölgelerini kısaltmayı düşünüyor
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Bu yıl için tasarlanan yeni nesil zemin etkili araçlar, sürücülerin birbirine daha yakın etmesini ve yarışları daha heyecanlı hale getirmeyi amaçlıyordu. Bunun bir sonucu olarak da geçişler artacaktı.

Fakat 2022 sezonunda DRS'nin etkisi geçmişe kıyasla arttı ve bu nedenle sürücüler, DRS mesafesine girdikleri takdirde bazı pistlerde hemen geçiş yapıyorlar.

Hatta bazı noktalarda DRS etkisi o kadar fazlaydı ki, frenleme noktasından çok daha önce geçişler gerçekleşiyordu. FIA da bunun üzerine DRS bölgelerini inceleme kararı aldı.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu teknik direktörü Nikolas Tombazis, pilotların DRS'ye girdikleri takdirde öndeki aracı geçeceklerinin net olmasının, gösteriyi olumsuz etkilediğini kabul etti.

Autosport'a konuşan Tombazis, 2023 için olası değişiklikler hakkında şöyle dedi: "Bazı yarışlarda DRS mesafelerini azaltmamız gerekebilir."

"Geçişin kaçınılmaz ya da kolay olmasını istemiyoruz. Hâlâ bir mücadele olması gerekiyor."

"Eğer mücadele çabucak biterse, sadece bir aracın geçip gittiğini görürsünüz, bu aslında bir aracın arkasına gelip savaşmaktan daha kötü bir şey. Burada doğru dengenin bulunması gerekiyor."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

F1'in yöneticisi Ross Brawn da  DRS geçişlerini zorlaştırmaktan kaçınmamaları gerektiğini söyledi.

Autosport'a verdiği röportajda Brawn, "Bildiğimiz tek şey 'düzlüğe gel, DRS'yi aç, geçişi yap, arayı aç' tarzı atakların ne biz ne de taraftarlar tarafından beğenilmediği."

"Bence en ideali DRS'nin birin ardına gelmek için kullanılması olurdu, böylece gerçekten iyi bir atak ortaya çıkmış olur."

"Bence Monza gibi yerlerde DRS mesafesini azaltmaktan korkmamalıyız, çünkü dışarıdan bakıldığında 'arkasına gel, tuşa baş ve geç' gibi bir durum ortaya çıkıyor."

"Çok etkileyici değil. Bu yüzden DRS'nin fazla etkili olduğu yerlerde, DRS kullanımını azaltmaktan korkmamalıyız." dedi.

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