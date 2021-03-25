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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, tam olarak nerede olduklarına dair yorum yapmaktan kaçındı ve anlatıldığı kadar iyi olmalarını umduğunu dile getirdi.

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

McLaren, güçlü bir sezon öncesi test dönemi geçirdi ve takımın üçüncü hatta ikinci en iyi takım olduğu bile yazıldı.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Lando Norris, öncesinde kendisine yeni sezon öncesinde ne kadar güvendiği sorusuna yanıt verdi: "Geçen yıla kıyasla kendime daha fazla güvendiğimi söyleyebilirim çünkü Formula 1'deki üçüncü yılım olacak."

"Her yıl biraz daha fazla güvene sahip oluyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum ve piste çıkmaya hazırım. Bahreyn'deki sezon öncesi testi bizim için oldukça temiz geçti. Bu yüzden şimdiden araca geri dönmeyi ve piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine de göreceğiz."

"İnsanların bizimle ilgili attığı pek çok başlığı ve düşüncelerini okudum. Umarım herkesin konuştuğu o performans seviyesini gösterebiliriz! Kendi içimizde biz de umutlu olmak istiyoruz. İyi bir sezon öncesi testi geçirdik ve sadece odaklanmak istediğimiz şeylere odaklanıyorduk. Harika göründüğümüzü düşünmüyorum, ama belki de öyleyizdir. Bekleyip görmek lazım. Sadece başımızı önümüze eğdik ve şu anda sadece kendimize odaklanıyoruz ve en iyi iş yapmaya çalışıyoruz."

"Ancak kesin bir şey söylemek için sıralama turlarına kadar beklemeliyiz. Bunun bir takım olarak bizim için en iyi testlerden biri olduğunu kabul ediyorum ve ne bekleyeceğimiz konusunda kabaca bir tahminimiz var. Yine de kendi işimize odaklanmaya devam edeceğiz ve umarım hak ettiğimiz sonucu alabiliriz." 

Yeni aracın geçen yılki araca kıyasla ne kadar iyi olduğu sorusuna, "Bazı bölgelerde sanırım ileriye doğru adım atmayı başardık. Elbette kurallar nedeniyle yere basma gücü kaybı var ve şu anki araçlar hâlâ geçen yılın sonunda olandan biraz daha yavaş görünüyorlar. Yine de sezon boyunca güncellemeler getireceğimize eminim. Tüm takımlar araçlarını geliştirmeye çalışacak ve sonunda muhtemelen geçen sezondan daha hızlı hale geleceğiz. Amaç bu."

"Hissiyat açısından konuşursak, iyi hissettiriyor, hepsi olmasa bile bazı alanlarda gelişmeyi başardık. Bazı alanları geliştirmek için çabalamaya devam ediyoruz. Eğer başarırsak, o zaman çok komple bir aracımız olacak ve iyi şekilde savaşabilmek adına iyi bir fırsata sahip olacağız." cevabını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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