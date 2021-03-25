Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"

Aston Martin, geçen yıl Racing Point adı altında orta grubun en iyi ekiplerinden biriydi ve Sakhir GP'yi Sergio Perez'le kazanmayı başardı.

Geçen yıl takımla iki podyum alan Lance Stroll, bu yıl Sebastian Vettel'le beraber Aston Martin haline gelecek olan İngiliz marka adına yarışacak.

Bahreyn GP öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stroll, takım içerisinde "harika bir atmosfer" olduğunu dile getirdi ve yeni sezon için çok iyimser konuştu.

Sözlerine testleri değerlendirerek başlayan Stroll, "Testte bildiğiniz üzere çok fazla şey öğrendik ve ne yazık ki bazı zorluklar vardı. Özellikle Seb'in programı biraz sorunlu geçti ve planladıkları tüm turları atamadılar."

"Yine de çok fazla veri topladılar ve çok şey öğrendiler. Koşullar rüzgar ve diğer her şeyle çok zordu. Bu hafta sonu tekrar aynı şey olacak gibi görünüyor, ama evet, yarışa geri dönmek harika." dedi.

Stroll, takımın cesaret verici bir adım atıp atmadığı sorusuna, "Bence bu yıl harika bir konumdayız. Geçen yıl çok fazla potansiyele sahiptik. Aracımız çok sayıda pistte rekabetçiydi ve bence bu yıl da çok heyecan verici görünüyor." cevabını verdi.