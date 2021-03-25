Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Bu yıl, 2020 yılında George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarından sonra, F1 yine yarışlardan önce sürücülerin konuyla ilgili düşüncelerini göstermesi için bir seremoni gerçekleştirilecek.

2021 sezonunda artık ‘End Racism’ yerine ‘We Race as One’ girişimi kullanılacak. Sürücüler ise diz çöküp çökmeme konusunda özgür olacaklar.

Hamilton’a bu yıl ırkçılığı desteklemek için planlarının ne olduğu sorulduğunda, ‘’Diz çökmeye devam etmeyi planlıyorum.’’

‘’Çünkü asıl önemli olan, bu sporda ne yaptığımızı izleyen küçük çocuklar.’’

‘’Bizi diz çökerken gördüklerinde, ailelerine veya öğretmenlerine ‘Bunu neden yapıyorlar? Neden diz çöküyorlar?’ diye soruyorlar.’’

‘’Bu da bir konuşmaya yol açıyor. Ebeveynler kendisini eğitmeli ki, çocuklar eğitilebilsin.’’

‘’Bu kazanılmamış bir dava. Bu çok uzun zaman sürecek, buna eminim.’’

‘’Ancak kesinlikle, iletişimin sağlıklı olduğu iyi dönemlerdeyiz.’’

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and the other drivers stand on the grid prior to the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Formula 1'in ve Mercedes'in yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu söylerken, kendisinin de kişisel anlamda çok geliştiğine dikkat çekti.

‘’Bir taraftan diz çökmek çok kişisel bir seviyedeydi, siyahilere sizi duyuyorum, sizi görüyorum ve sizinleyim demekti. Bu benim için önemliydi.’’

‘’Ancak dünyada düzeltilmesi gereken çok fazla problem var. Doğal olarak her şeyi düzeltemem ancak yardım etmek istiyorum.’’

‘'Formula 1’in attığı adımları görmenin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mercedes de sporu daha çeşitlilik açısından zengin bir yere getirmek için adımlar atıyor.’’

‘’Yaşlandıkça, daha fazla anlıyorum. Bence geçen sezon hepimiz eğitici bir dönemden geçtik. Daha fazla öğreniyoruz, daha fazla tartışma vardı.’’

‘’Daha fazla belgesel izliyordum, daha fazla okuyordum. Dünyada olan şeyler hakkında kendimi eğitmeye çalışıyordum.’’

‘’Kıştan beri de durmadım.’’