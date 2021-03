Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Bu yıl, 2020 yılında George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarından sonra, F1 yine yarışlardan önce sürücülerin konuyla ilgili düşüncelerini göstermesi için bir seremoni gerçekleştirilecek.

2021 sezonunda artık ‘End Racism’ yerine ‘We Race as One’ girişimi kullanılacak. Sürücüler ise diz çöküp çökmeme konusunda özgür olacaklar.

Hamilton’a bu yıl ırkçılığı desteklemek için planlarının ne olduğu sorulduğunda, ‘’Diz çökmeye devam etmeyi planlıyorum.’’

‘’Çünkü asıl önemli olan, bu sporda ne yaptığımızı izleyen küçük çocuklar.’’

‘’Bizi diz çökerken gördüklerinde, ailelerine veya öğretmenlerine ‘Bunu neden yapıyorlar? Neden diz çöküyorlar?’ diye soruyorlar.’’

‘’Bu da bir konuşmaya yol açıyor. Ebeveynler kendisini eğitmeli ki, çocuklar eğitilebilsin.’’

‘’Bu kazanılmamış bir dava. Bu çok uzun zaman sürecek, buna eminim.’’

‘’Ancak kesinlikle, iletişimin sağlıklı olduğu iyi dönemlerdeyiz.’’

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and the other drivers stand on the grid prior to the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images