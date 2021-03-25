Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
FP1:
09 Saat
:
51 Dakika
:
01 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!" Sonraki / Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Lewis Hamilton, 2021’deki yarışların öncesinde de ırkçılığa karşı durmak için diz çökecek.

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Bu yıl, 2020 yılında George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarından sonra, F1 yine yarışlardan önce sürücülerin konuyla ilgili düşüncelerini göstermesi için bir seremoni gerçekleştirilecek.

2021 sezonunda artık ‘End Racism’ yerine ‘We Race as One’ girişimi kullanılacak. Sürücüler ise diz çöküp çökmeme konusunda özgür olacaklar.

Hamilton’a bu yıl ırkçılığı desteklemek için planlarının ne olduğu sorulduğunda, ‘’Diz çökmeye devam etmeyi planlıyorum.’’

‘’Çünkü asıl önemli olan, bu sporda ne yaptığımızı izleyen küçük çocuklar.’’

‘’Bizi diz çökerken gördüklerinde, ailelerine veya öğretmenlerine ‘Bunu neden yapıyorlar? Neden diz çöküyorlar?’ diye soruyorlar.’’

‘’Bu da bir konuşmaya yol açıyor. Ebeveynler kendisini eğitmeli ki, çocuklar eğitilebilsin.’’

‘’Bu kazanılmamış bir dava. Bu çok uzun zaman sürecek, buna eminim.’’

‘’Ancak kesinlikle, iletişimin sağlıklı olduğu iyi dönemlerdeyiz.’’

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and the other drivers stand on the grid prior to the start

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and the other drivers stand on the grid prior to the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Formula 1'in ve Mercedes'in yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu söylerken, kendisinin de kişisel anlamda çok geliştiğine dikkat çekti.

‘’Bir taraftan diz çökmek çok kişisel bir seviyedeydi, siyahilere sizi duyuyorum, sizi görüyorum ve sizinleyim demekti. Bu benim için önemliydi.’’

‘’Ancak dünyada düzeltilmesi gereken çok fazla problem var. Doğal olarak her şeyi düzeltemem ancak yardım etmek istiyorum.’’

‘'Formula 1’in attığı adımları görmenin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mercedes de sporu daha çeşitlilik açısından zengin bir yere getirmek için adımlar atıyor.’’

‘’Yaşlandıkça, daha fazla anlıyorum. Bence geçen sezon hepimiz eğitici bir dönemden geçtik. Daha fazla öğreniyoruz, daha fazla tartışma vardı.’’

‘’Daha fazla belgesel izliyordum, daha fazla okuyordum. Dünyada olan şeyler hakkında kendimi eğitmeye çalışıyordum.’’

‘’Kıştan beri de durmadım.’’

paylaşım
yorumlar
Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

Önceki haber

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

Sonraki haber

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"

6s
2
Formula 1

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

16s
3
Formula 1

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil

9s
4
Formula 1

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

3 ay
5
GENEL

26-28 Mart Yarış Programı

10s
Son Haberler
Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"
F1

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

4s
Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek
F1

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

4s
Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"
F1

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

5s
Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"
F1

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"

5s
Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış
F1

Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış

5s
Son Videolar
McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
5s

McLaren MCL35M difüzör kanatları

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si 01:47
Formula 1
7s

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si

Max Verstappen'in ilk F1 galibiyetinin arkasındaki hikaye | Red Bull'un Gerçek Yüzü 07:13
Formula 1
7s

Max Verstappen'in ilk F1 galibiyetinin arkasındaki hikaye | Red Bull'un Gerçek Yüzü

Pirelli, Formula 1'deki 400. Grand Prix'sini kutluyor 01:45
Formula 1
7s

Pirelli, Formula 1'deki 400. Grand Prix'sini kutluyor

Arnoux: 15:04
Formula 1
24 Mar 2021

Arnoux: "Lauda ve Regazzoni'nin Ferrari'siyle Monako'da"

Alex Kalinauckas More from
Alex Kalinauckas
Leclerc: "2021'de mücadeleleri daha iyi seçeceğim"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "2021'de mücadeleleri daha iyi seçeceğim"

Araştırmalar, F1’in 2022 yılında 1 milyar taraftara ulaşabileceğini gösteriyor
Formula 1 / Son dakika

Araştırmalar, F1’in 2022 yılında 1 milyar taraftara ulaşabileceğini gösteriyor

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

More from
Lewis Hamilton
Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

Kravitz: "Bottas bu sene 'Nico Rosberg'lik' yapmaya çalışıyor"
Formula 1 / Son dakika

Kravitz: "Bottas bu sene 'Nico Rosberg'lik' yapmaya çalışıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'ye adapte olmak için kaç yarışa ihtiyacı olduğundan emin değil

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

26-28 Mart Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

26-28 Mart Yarış Programı

Vettel: ''Aston Martin AMR21'de rahat hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ''Aston Martin AMR21'de rahat hissediyorum"

Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu

Russell, gençleri temsil etmek için GPDA Direktörü olmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, gençleri temsil etmek için GPDA Direktörü olmuş

Son Haberler

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Orta grup yine çok yakın görünüyor"

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2021’de diz çökmeye devam edecek

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Umarım yazıldığı kadar iyi oluruz!"

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Aston Martin, Bahreyn GP öncesi 'harika' bir konumda"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.