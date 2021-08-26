Norris: “Yağmurun yarışı daha heyecanlı hale getirmesini umuyorum”

Norris, bu sezon oldukça iyi bir ivme yakalayarak Macaristan Grand Prix’sine kadar her yarıştan puan aldı ve 3 kez podyuma çıktı. Fakat McLaren pilotu, Budapeşte’de iyi bir start alarak üçüncü sıraya kadar çıkmasına rağmen ilk virajda Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın teması sonucunda yarış dışı kaldı.

Belçika Grand Prix’sin öncesinde yapılan basın toplantısında Hungaroring’de ilk virajdaki kazayı geride bırakmasının ne kadar sürdüğü sorulduğunda Norris, “Birkaç saatimi aldı. Tatilin yakın olduğunu biliyordum ve bu yüzden, çok rahatsız olmadım."

"Ancak Formula 1’de öğrendiğim şeylerden biri, kendi hatanız yüzünden olan ya da sadece seyirci kaldığınız bir kazada günün sonunda yapabileceğiniz pek bir şey olmuyor.”

“Bu yüzden sinir bozucuydu çünkü önlerinde olmak istediğimiz birçok insan puanlar topladı ve o sırada üçüncü ya da 4. sıradaydım, çok iyi bir sonuç alabilirdik. Sezonun ilk yarısını neredeyse mükemmel geçirdiğimi söyleyebilirim. Ancak her şey böyle bitti.”

“Bu yüzden hayatıma devam ettim, elimden gelen bir şey yoktu, değiştirebileceğim bir şey yoktu, işimi yaptım, iyi bir sıralama seansı geçirdim, iyi bir start aldım. İstediğimiz gibi bitmedi ama bundan sonra bir test yaptık ve güzel bir tatil geçirdik. Bu hafta sonu tekrar deneyeceğiz.” dedi.

Norris, Belçika Grand Prix’si için de heyecanlı olduğunu dile getirirken ya yağmur yağmasını umduğunu da vurguladı.

“Sezonun ilk yarısını çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum, zaman zaman iyi puanlar alabildik ve Red Bull ve Mercedes araçlarının hatalarından yararlandık. Fakat arkamızda Ferrari, AlphaTauri gibi takımlar ve Alpine'in [Renault'nun] geçen sezon çok hızlıydı, bu yüzden belki bir tehdit olabilirler.”

“Ancak bu yarışta hava şartlarının büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Umarım bu olur. Yağmur yağıp yarışı daha heyecanlı hale getirmesini umut ediyorum. Ancak sadece iyi puanlar alıp tempomuza geri dönmeye çalışmak önemli olacaktır.” ifadelerini kullandı.