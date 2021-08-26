Verstappen: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki deneyimi önemli değil"

Red Bull pilotu, bu sene ilk defa şampiyonluk mücadelesi veriyor. Hollandalı pilot, Temmuz ayının başındaki Avusturya GP'nin ardından şampiyonada Hamilton'ın 32 puanla önündeydi ancak Silverstone'da Hamilton'la yaşadığı ilk tur kazası nedeniyle yarışa veda etmesi, Macaristan'da ise bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın sebep olduğu kaza nedeniyle ancak 9. olmasının ardından şampiyonada Hamilton'ın 8 puan gerisine düştü.

İlk defa şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, 8. dünya şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak isteyen Hamilton'ı durdurmak istiyor.

Michael Schumacher ile 7 şampiyonluğa sahip olan Hamilton, Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda. Hamilton'ın şampiyonluk mücadelelerindeki deneyimine rağmen Verstappen, bunun fark yaratacağını düşünmüyor.

Verstappen, "Şahsen bunun etkisinin olacağını düşünmüyorum. Sahip olabileceğiniz tek avantajın, daha hızlı bir araca sahip olmak odluğunu düşünüyorum. Bu sporda gerçekten iyi bir araca sahip olmak baskın olan şey."

"Bu sporda çok fazla iyi pilot var ancak onlar önde mücadele etme fırsatına sahip olamıyorlar."

"7 şampiyonluğa sahip olmak, bir şampiyonluğa sahip olmak ya da hiç olmamak, günün sonunda F1'de birkaç sene geçirmişseniz ve özellikle önlerde, ilk 5'teyseniz, her yarışı bitirmeye çalışmanız gerektiğini bilirsiniz."

"Her bir hafta sonundan mümkün olan en çok puanı kazanmanız gerektiğini bilirsiniz. Hepimiz her zaman yarışlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Bu açıdan gerçekten bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Red Bull, bu sene Mercedes'i mağlup edebilmek için RB16B'nin gelişimini sürdürdü. Mercedes ise sezonun en son büyük güncellemesini Britanya'da getirdi.

Verstappen, Red Bull'un son yarışlarda farkı kapatan Mercedes karşısında performans bulma konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Verstappen, "Çok iyi yarışlar geçirdik, sadece son iki yarış bizim kontrolümüzde olmayan sebeplerle pek iyi geçmedi."

"Evet, çok pozitif düşünüyorum. Takım yeniden başlamak için sabırsızlanıyor ve tabii ki geride daha çok fazla yarış var. Bakalım nasıl geçecekler?" dedi.