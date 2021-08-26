Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"
Formula 1 Haberler

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'sinde diskalifiye edilmesinin ardından Formula 1 takımlarına minimum yakıt gereksinimleri konusunda daha fazla tolerans gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı

Alman pilot, bu ayın başlarında Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan GP'de ikinci olmuştu ancak yarışın ardından FIA tarafından yapılan analizde, aracın tankında olması gereken minimum bir litrelik yakıtın bulunmadığı, bu yüzden de yarıştan diskalifiye edileceği duyuruldu.

Aston Martin, araçta yeteri kadar yakıt olduğu konusunda netti ancak daha sonra bir yakıt sızıntısı olduğu ve bundan ötürü de araçta yeterli yakıt bulunmadığı ortaya çıktı.

Fakat Vettel, aracında yeterli yakıt olmadığını kabul etse de FIA'nın prosedür değişikliğine gidebileceğini ve istisnai durumlarda, içinde bulunulan durumu göz önünde bulundurabileceğini açıkladı.

"Geriye dönüp baktığımızda durum açıktı: Kurallar ortadaydı  ve diskalifiye edildik."

"Önümüze baktığımda ise açıkçası bu çok acı verici ve şahsen benim daha iyi anladığım bir şey çünkü bundan muzdarip olan benim, bunun bir başkasının başına gelmesini istemezsiniz. Bu açıdan muhtemelen biraz daha fazla tolerans gösterilmeli."

"Fakat boş kağıda tam olarak neyi ve bunu nasıl yazacağımı bilmiyorum. Bunu başkaları yapmak zorunda.

Aston Martin pilotu, yarış esnasında aracında yakıt sorunu olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını ve bu nedenle yarış sonunda diskalifiye edilmesine şaşırdığını belirtti.

"Takım olarak bizim için gerçekten harika bir sonuçtu ve aldığımız pek çok puandan sonra bunun yaşanması gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu."

"Fakat yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Yarış içerisinde yakıt durumunu kontrol altında tutuk ya da öyle olduğunu düşünüyorduk."

"Açıkçası sanırım bir şeylerin doğru olmayabileceğini öğrendiğimiz an son turdu."

"Araçta bu yakıt miktarı olmadığına çok şaşırdık, bu yüzden çok acı vericiydi fakat kurallar ortada. Bu sebeple bunu kabul edip devam etmeliyiz. Çok güzel bir gündü çünkü harika puanlar almıştık... Fakat önümüzde pek çok yarış var ve bunlardan bazı puanlar çıkarmaya çalışacağız." 

Diskalifiye, Vettel'in puanlarının ve podyum kupasının gitmesine neden olsa da, geriye dönüp baktığında yarışla ilgili mutlu olabileceği pek çok an olduğunu da ekliyor.

"Podyumdaydım, yarışın heyecanını yaşadım. Sonrasında kupa ya da puan gibi ödülleri almama izin verilmiyor..."

"Bence bu açık bir hayal kırıklığı. Fakat o noktada oradaydım, hislerim harikaydı ve benim için harika bir gündü."

"Geriye bakıyorum ve güzel anılara sahibim, Fakat diskalifiye edildiğimizi bilmek ağızda kötü bir tat bırakıyor."

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Önceki haber

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

4 s
2
Formula 1

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

34 dk
3
Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

7 s
4
Formula 1

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı

1 s
5
Formula 1

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"

1 s
Son Haberler
Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı
F1

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı

0dk
Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"
F1

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

34dk
Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"
F1

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"

1 s
FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı
F1

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı

1 s
Russell: “Bottas'la aramızda sorun yok”
F1

Russell: “Bottas'la aramızda sorun yok”

2 s
Son Videolar
Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”
Formula 1

Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”

Red Bull, gelecek yıl için 2021 F1 aracının gelişimini feda etmeyecek Belçika GP
Formula 1

Red Bull, gelecek yıl için 2021 F1 aracının gelişimini feda etmeyecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor Macaristan GP
Formula 1

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı Macaristan GP
Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi? Macaristan GP
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"

Bottas ve Russell, Mercedes'in 2022 kararı hakkında kesin bir şey söylemekten kaçındı
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Russell, Mercedes'in 2022 kararı hakkında kesin bir şey söylemekten kaçındı

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
Formula 1 Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Mick Schumacher: “Babamın F1’deki ilk yarışından 30 yıl sonra Spa’da olmak duygusal olacak”
Formula 1 Formula 1

Mick Schumacher: “Babamın F1’deki ilk yarışından 30 yıl sonra Spa’da olmak duygusal olacak”

Son Haberler

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.