Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı

Alman pilot, bu ayın başlarında Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan GP'de ikinci olmuştu ancak yarışın ardından FIA tarafından yapılan analizde, aracın tankında olması gereken minimum bir litrelik yakıtın bulunmadığı, bu yüzden de yarıştan diskalifiye edileceği duyuruldu.

Aston Martin, araçta yeteri kadar yakıt olduğu konusunda netti ancak daha sonra bir yakıt sızıntısı olduğu ve bundan ötürü de araçta yeterli yakıt bulunmadığı ortaya çıktı.

Fakat Vettel, aracında yeterli yakıt olmadığını kabul etse de FIA'nın prosedür değişikliğine gidebileceğini ve istisnai durumlarda, içinde bulunulan durumu göz önünde bulundurabileceğini açıkladı.

"Geriye dönüp baktığımızda durum açıktı: Kurallar ortadaydı ve diskalifiye edildik."

"Önümüze baktığımda ise açıkçası bu çok acı verici ve şahsen benim daha iyi anladığım bir şey çünkü bundan muzdarip olan benim, bunun bir başkasının başına gelmesini istemezsiniz. Bu açıdan muhtemelen biraz daha fazla tolerans gösterilmeli."

"Fakat boş kağıda tam olarak neyi ve bunu nasıl yazacağımı bilmiyorum. Bunu başkaları yapmak zorunda.

Aston Martin pilotu, yarış esnasında aracında yakıt sorunu olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını ve bu nedenle yarış sonunda diskalifiye edilmesine şaşırdığını belirtti.

"Takım olarak bizim için gerçekten harika bir sonuçtu ve aldığımız pek çok puandan sonra bunun yaşanması gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu."

"Fakat yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Yarış içerisinde yakıt durumunu kontrol altında tutuk ya da öyle olduğunu düşünüyorduk."

"Açıkçası sanırım bir şeylerin doğru olmayabileceğini öğrendiğimiz an son turdu."

"Araçta bu yakıt miktarı olmadığına çok şaşırdık, bu yüzden çok acı vericiydi fakat kurallar ortada. Bu sebeple bunu kabul edip devam etmeliyiz. Çok güzel bir gündü çünkü harika puanlar almıştık... Fakat önümüzde pek çok yarış var ve bunlardan bazı puanlar çıkarmaya çalışacağız."

Diskalifiye, Vettel'in puanlarının ve podyum kupasının gitmesine neden olsa da, geriye dönüp baktığında yarışla ilgili mutlu olabileceği pek çok an olduğunu da ekliyor.

"Podyumdaydım, yarışın heyecanını yaşadım. Sonrasında kupa ya da puan gibi ödülleri almama izin verilmiyor..."

"Bence bu açık bir hayal kırıklığı. Fakat o noktada oradaydım, hislerim harikaydı ve benim için harika bir gündü."

"Geriye bakıyorum ve güzel anılara sahibim, Fakat diskalifiye edildiğimizi bilmek ağızda kötü bir tat bırakıyor."