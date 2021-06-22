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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Nissany ve Ilott, Avusturya'da cuma günü piste çıkacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams test pilotu Roy Nissany ve Alfa Romeo yedek pilotu Callum Ilott, Avusturya GP'deki ilk seansta piste çıkacaklar.

Nissany ve Ilott, Avusturya'da cuma günü piste çıkacak

Williams'ın yedek pilotluğunu yapan Roy Nissany, son olarak geçtiğimiz hafta sonu yapılan ilk antrenman seansında George Russell'ın yerine FW43B'nin direksiyonuna geçmişti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Williams, Nissany'nin Avusturya Grand Prix'sindeki ilk antrenman seansında FW43B'nin direksiyonuna geçeceğini açıkladı.

İsrailli sürücü bir kez daha Russell'ın yerini alacak ve ardından ikinci seansta direksiyona İngiliz pilot geçecek.

Nissany, "Avusturya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında araca geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fransa'daki sürüşün ardından aracın sürüşüne dair oldukça taze anılarım var ve bundan ötürü FW43B kokpitine bu kadar çabuk geri dönmek harika."

"Antrenman seansının çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Alfa Romeo da aynı antrenman seansında, takımın ikinci yedek pilotu Callum Ilott'un piste çıkacağını duyurdu.

Britanyalı sürücü, ilk seansta Antonio Giovinazzi'nin yerine geçecek. Ayrıca Robert Kubica da, Avusturya GP'den bir hafta önce yapılacak olan Steiermark GP'deki ilk seansta, Kimi Raikkonen'in yerini alacak.

Ilott şöyle dedi: "Bu sezon ikinci kez antrenmanlara katılacağım ve bu, takıma yardımcı olmak ve Portekiz'de başladığımız çalışmaya devam etmek için iyi bir fırsat."

"Aracı ve takımı zaten tanıyorum, bu yüzden hemen işe koyulabilirim. Ayrıca bu piste yapılan önceki yarışlardan ötürü elimizde veriler de var."

"Takım gelişiyor ve umarım bu fırsattan en iyi şekilde faydalanırım."

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing C41

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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