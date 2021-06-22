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Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes, en iyi performanslarını gösterdikleri takdirde Red Bull'u geçebilecekleri ve bu yılki Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanabilecekleri konusunda kararlı.

Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"

Max Verstappen’in Fransa Grand Prix’sindeki zaferiyle birlikte Red Bull ve Max Verstappen, şampiyona liderliğini korudu ve Mercedes’le olan farkı daha da açtı.

Hafta sonu boyunca Red Bull’un düzlüklerdeki hızının Mercedes’e karşı üstünlük sağlamasında önemli bir faktör olduğu düşünülüyor ve artık Milton Keynes merkezli takımın, hız avantajına sahip olduğuna dair işaretler artıyor.

Fakat Mercedes, henüz Paul Ricard’daki stratejilerinin neden yanlış sonucu verdiğine dair bir cevap bulamamış olsa da bulunduğumuz noktada sezonu kaybetmekten çok uzak olduklarını düşünüyorlar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Valtteri Bottas, Mercedes W12
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, takımın şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahip olduğunun ama bunun kolay olmayacağının altını çiziyor.

Shovlin, “En iyi performansımızla Red Bull’u yenebileceğimizi düşünüyoruz. Fransa’da kaçırdığımız fırsatların, fark yaratan nokta olduğunu gördük.”

“Zor olacağını biliyoruz. Şu anda favorilerin, Red Bull olduğunun da farkındayız. Kesinlikle iyi bir pakete sahipler ama eğer en güçlü performansımızı ortaya koyarsak onları yenebilir ve şampiyonluğu kazanabiliriz.” dedi.

Mercedes, Paul Ricard'da Red Bull'u yenebilmek için gerekli yarış hızına sahip görünüyordu ancak pit stratejisinde yanlış bir hesap yaptıktan sonra ilk pit stopların ardından pist üstü pozisyonlarını kaybettiler.

Shovlin, takımının ve Red Bull'un arasındaki performans farkının çok az olmasının, yarışlarda hatalara yer olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Bu yüzden, Fransa'da kazanabilecek bir araca sahip olmalarına rağmen, strateji tarafında Red Bull'a kaybetmenin özellikle sinir bozucu olduğunu dile getirdi.

“Bu, sinir bozucu çünkü kazanabileceğimizi biliyorduk. Bence iki aracımız da podyum pozisyonlarında finiş görebilirdi.”

"Bu fırsatları kaybetmeyi göze alamayacağımız bir şampiyonadayız. İyi bir araca sahibiz ve bunu [yarışta] da gösterdik."

"Bence sıralamalarda biraz eksiğiz ancak yarış açısından, normal pistlerde, onları baskı altına alabiliriz. Fakat bunu yapmak için ve yarışları kazanmak için, mükemmele yakın olmamız gerektiğini biliyoruz."

"İnceleyeceğimiz ve yeterince iyi bir iş yapmadığımızı söyleyebileceğimiz birçok nokta var. Kendimize karşı acımasız davranmakta ve analiz yapmakta oldukça iyiyiz."

"Bu yüzden, bunu önümüzdeki birkaç gün yapacağız ve umarım Avusturya'ya daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

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