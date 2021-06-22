Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"

Fransa Grand Prix'sinde uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından, yarışın son bölümünde daha yeni lastiklere sahip olan Sergio Perez, üçüncü sıradaki Valtteri Bottas'ı geride bırakmış ve podyuma çıkmıştı.

Ancak Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton'ın lastikleri de kötüydü ve finiş çizgisini geçerken ikili arasındaki fark altı saniyenin altına inmişti.

Eğer Perez ikinciliği almış olsaydı, Red Bull hafta sonunu maksimum puanla kapatacaktı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Perez, yaklaşık üç tur daha olsaydı Hamilton'ı geçebileceğini düşünüyor.

Azerbaycan'da bir önceki yarışı kazanan 31 yaşındaki Perez, gazetecilere şöyle dedi: "Lewis'i geçmek için yaklaşık üç tura daha ihtiyacımız vardı."

“Açıkçası kaydettiğimiz ilerlemeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu istediğim kadar eksiksiz geçmedi. Bu yüzden nedenini anlamam ve bir sonraki yarışta galibiyet için mücadele ettiğimizden emin olmak için zorlamaya devam etmem gerek.” dedi.

Lastiklere en iyi davranan sürücülerin başında gelen Perez, podyuma çıktığı yarışta bu yeteneğini kullandığını da ekledi.

Perez, "Takımın ilk bölümde beni pist üstünde tutarak iyi bir çıkardığını düşünüyorum. Araç ilk 10 turda gerçekten sürülemezdi ve ayrıca pitten önceki beş tur da öyleydi. Lastik aşınması beklenenden çok daha yüksekti."

"Yarışın başındaki pist şartları beklediğimizden çok farklıydı. Yol tutuşu seviyesi çok düşüktü ve Mercedes'e kıyasla daha az yere basma gücü kullandığımız düşünüldüğünde, özellikle ilk bölüm zordu."

"Starttan sonraki ilk beş tur ve pit stoptan önceki beş tur olmasaydı, benim için her şey çok daha iyi olabilirdi. Neyse ki uzun bir ilk bölümde doğru stratejiyi seçtik, tamamen işe yaradı ve Lewis'i geçmek için yaklaşık üç tura daha ihtiyacımız vardı."

"Takım için çok iyi bir sonuç ve kaydedilen ilerlemeyi doğruluyor. Sürekli olarak üst sıralarda yer almak ve bir an önce ileriye doğru bir adım daha atmak için çalışmaya devam etmem gerekiyor."

"Takımın yarış boyunca doğru hamleler yaptığını düşünüyorum. Uzun bir bölüm attık, ihtiyaç duyduğumuzda lastikleri oldukça iyi yönettik sonunda iyi bir gün oldu." dedi.