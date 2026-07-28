Eski Red Bull mekanikeri: "Geldiğimiz nokta beklentilerin çok ötesinde"

2026 yeni motor kurallarının yürürlüğe girmesiyle Red Bull, Ford ile fabrika düzeyinde bir ortaklık kurarak kendi güç ünitelerini üretmeye başladı.

Bu köklü değişiklik, Red Bull'un 2026 sezonuna birçok bilinmezlikle başlamasına neden olsa da Macaristan Grand Prix'si, takımların getirdiği güncellemelerin performansa doğrudan katkı sağladığı bir yarış oldu. Ford iş birliğiyle üretilen motoru kullanan dört aracın tamamının ilk 10'da finiş görmesi, takımın doğru yolda olduğunu işaret ediyor.

Red Bull'un kendi programı olan "Talking Bull" podcastinde konuşan eski Red Bull mekanikeri ve şu anda takımın elçisi olan Calum Nicholas, projenin geldiği noktayı överek sürecin ne kadar zorlu olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bu güç ünitesi projesiyle sezon öncesinde ve sezon başında yaşadığımız zorlukları kelimelerle ifade etmek çok zor.”

“Ağustos arasından önceki son yarışta dört güç ünitesini kullanan 4 aracın da ilk 10'da yer aldığını görüyoruz. Bu sonuç, yeni güç ünitemizle geçirdiğimiz ilk sezonumuz olduğu düşünüldüğünde gerçekten büyük bir başarı.”

“Geldiğimiz nokta, insanların bizden beklediğinin çok ötesinde. Hatta dürüst olmak gerekirse kendi beklentilerimizi bile aşmayı başardık.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Güç ünitesi üretmenin getirdiği zorluklara da değinen Nicholas, takımın kriz yönetimi ve gelişim sürecinden şöyle bahsetti: "Sezon öncesi planlarımızda, şu ana kadar karşılaştığımızdan çok daha fazla ufak tefek pürüz yaşayacağımızı düşünüyorduk.”

“Karşılaştığımız sorunları verimli bir şekilde, hızlıca çözmeyi başardık. Araca getirdiğimiz güncellemelerin sonuçlarını pistte de görebiliyoruz.”

“Elbette hâlâ üzerinde çalışmamız gereken bazı detaylar var, bilindiği gibi berbat geçen bazı hafta sonlarımız oldu."

"Ancak tamamen bir 'öğrenme yılı' olarak gördüğümüz bu sezonda, Macaristan gibi başarılı hafta sonları geçirmek, projenin ne kadar inanılmaz bir noktada olduğunu gösteriyor.”

Yaz arasına girilirken Red Bull, genel klasmanda 177 puanla dördüncü sırada yer alıyor.