Coulthard, Macaristan GP'deki mavi bayrak sorununu değerlendirdi: "Okulun ilk günü gibiydi!"

Macaristan Grand Prix'sinde FIA’nın otomatik mavi bayrak sisteminde yaşanan teknik arıza, yarış kontrolün bayrakları hakem noktalarından manuel olarak dalgalandırmasına neden olmuş ve pist üstünde büyük bir karmaşayı beraberinde getirmişti.

Sainz’ın "kaçınmak imkânsızdı" savunmasına karşılık Piastri'nin "kabul edilemez bir farkındalık eksikliği" diyerek tepki gösterdiği, Toto Wolff’un ise mühendisleri pilotlarını uyarmadıkları için "Teletabi"ye benzettiği olaya Coulthard da çok sert yorumlarda bulundu.

Up to Speed podcast yayınına katılan F1 yorumcusu, padoktaki tepkilerin bu kriz karşısında zayıf kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Budapeşte’deki mavi bayrak olayını kesinlikle konuşmamız gerekiyor. Yaşananlar gerçekten okulun ilk günü gibiydi! Hatta pilotların mavi bayraklara verdiği tepkileri düşündükçe, okul derken anaokulundan bahsettiğimi söylemeliyim."

“Şimdi bazıları teknik arıza olduğunu söyleyecek fakat 'çevresel farkındalık' diye bir şey var; mühendislerinizin pit duvarından kafasını çıkarıp dışarı bakması gerekiyor. Artık çok az takım 'mühendislik stantlarında' uyarak pisti takip ediyor.”

"Toto gibi isimler elbette garajın arkasında oturuyor ama eskiden mühendisler pit duvarından başını uzatır, bakar ve diğer araçların nerede olduğuna dair net bir fikre sahip olurlardı."

Sıralama turlarında pit çıkışındaki araçları kestirmenin zor olabileceğini fakat yarış içinde bunun bir mazeret olamayacağını vurgulayan Coulthard, eleştirilerini şöyle tamamladı: "Sıralama turlarında pit yolundan çıkan birini hesaba katamayabilirsiniz, bunu anlarım.”

“Ancak bir Grand Prix sırasında, araçlar pistte yüksek tempoda turlarken rakiplerinizin yerini bilmelisiniz. 'Genellikle' demiyorum, bu durumu yüzde yüz bilmelisiniz! Macaristan'da sergilenen tutum hiç de iyi değildi.”