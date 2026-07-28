İddia: Red Bull, Verstappen'in sözleşmesini yapılandırmayı teklif etti

Max Verstappen’in Red Bull ile olan mevcut sözleşmesi normal şartlarda 2028 sonuna kadar devam etse de kontratında yer alan özel bir çıkış maddesi Hollandalı pilota takımdan ayrılma imkânı tanıyor.

Bu çıkış maddesinin yürürlüğe girmesi için tek bir şart bulunuyordu: Formula 1'in yaz arasına girdiği Macaristan GP'sinin ardından Verstappen’in pilotlar şampiyonasında en fazla üçüncü sırada yer alması.

Şampiyonada 109 puanla altıncı sırada yer alan ve liderin 110 puan gerisinde olan Verstappen için bu madde otomatik olarak devreye girmiş oldu. Yıldız pilot, bu maddeyi ekime kadar aktifleştirme hakkına sahip.

Uzmanlar, Verstappen'in sezonun bu kadar geç döneminde olası bir ayrılık kararı alması halinde, takımın onun yerine birini bulmasının neredeyse imkânsız hale geleceğini düşünülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull yönetiminin bu belirsizliği bir an önce çözüme kavuşturmak istediği biliniyor. Padokta son dönemde çıkan söylentilerde, Red Bull’un bu çıkış maddesini iptal ettirmek için pilotuna 9 milyon euroya varan tek seferlik bir ödeme yapacağı iddia edilmişti. Ancak BILD’in ulaştığı bilgilere göre bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bunun yerine Takım Patronu Laurent Mekies ve Avusturyalı şirketin Spor Sorumlusu Oliver Mintzlaff liderliğindeki yöneticiler, Verstappen'in sözleşmesini tamamen baştan yapılandırmayı planlıyor.

BILD’in haberine göre yeni taslakta, mevcut kontratın süresi 2028'den 2029 sezonunun sonuna kadar uzatılacak ve söz konusu çıkış maddesi tamamen kaldırılacak. Hollandalı pilotu bu yeni anlaşmaya ikna etmek amacıyla, şu anda yıllık yaklaşık 65 milyon euro olan maaşında da artış yapılacak.

Habere göre Red Bull’un hazırladığı bu yeni teklif haftalardır Verstappen'in ve menajerlik ekibinin önünde duruyor. Ancak şu ana kadar resmi bir yanıt verilmiş değil. Zaman baskısı yaşamayan şampiyon pilotun acele etmemesi anlayışla karşılanıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Raymond Vermeulen, Max Verstappen'in menajeri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen’in menajeri Raymond Vermeulen, daha önce yaptığı açıklamalarda Max Verstappen'in kontratından bahsetmiş ve, "Red Bull ile yola devam etmek ve Max kazanma şansına sahip olduğu sürece kariyerini burada noktalamasını istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Verstappen şu an için bu galibiyet imkânına tam olarak sahip değil. Yine de Avusturya’daki yarışta araca getirilen kapsamlı güncelleme paketinden bu yana Verstappen, çıktığı üç yarışın ikisinde podyumda yer almayı başardı.

Pistte durumlar hareketlenirken, masa başında da sürecin kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor. Red Bull’un varisi Mark Mateschitz ve Spor Sorumlusu Oliver Mintzlaff’ın mayıs ortasından beri süregelen bu belirsizlikten oldukça rahatsız olduğu ifade ediliyor.