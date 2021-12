Newey: "Kalp krizi geçirmeye en çok yaklaştığım şampiyonluk buydu"

Abu Dhabi GP'deki sezon finali, büyük bir heyecana sahne oldu ve sezon finalinde şampiyonluğa ulaşan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

F1 kariyerinde daha önce 3 farklı markayla 10 şampiyonluk görmüş olan efsane tasarımcı Newey, "kalp krizi geçirmeye en çok yaklaştığı" şampiyonluğun bu şampiyonluk olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir yarışta birçok duygu yaşıyorsunuz. Elbette yarışın sonundaki güvenlik aracı öncesinde şampiyonluk ellerimizden kayıyor gibi hissettik."

"Böyle olunca da sene boyunca neler yaşanabilirdi diye düşünmeye başlıyorsunuz, şanssız anları düşünüyorsunuz. Özellikle de Copse Virajı'nda [Silverstone] yaşanan hâlâ benim aklıma geliyor."

"Sonrasında güvenlik aracı çıktı, bu açıdan şanslıydık ve elbette biraz taraflı olacağım ama Max, bu şampiyonluğu kesinlikle hak etti."

"Bu şampiyonluk, kalp krizi geçirip bilincimi kaybetmeme en çok yaklaştığım şampiyonluktu. Tabii ki son yarışta kazandığımız diğer şampiyonluklarım da oldu ama son tur yaşananlar... İnanılmazdı, inanılmazdı."

2021 sezonu öncesinde gelen taban regülasyonlarının yüksek eğimli Red Bull aracına daha çok uyduğu düşünülmekteydi.

Newey ve Red Bull, geliştirme jetonlarını vites kutusu kasnağına harcayarak aracın arka süspansiyon tasarımını da sezon öncesinde yenilemişti. Bu değişimle birlikte, bıçak sırtında olan arka taraf daha dengeli bir hâle getirildi ve Red Bull, daha da hızlanmış oldu.

Newey'e, arka süspansiyondaki güncellemeyle birlikte yeni regülasyonları maksimize edip edemedikleri soruldu.

Newey, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bunu kesin olarak bilmek zor. Hepimiz regülasyon değişimi için oy kullandık. Bu değişim, bize Mercedes'ten daha çok mu uydu? Sezonun ilk bölümünde kesinlikle böyle durdu ama sonrasında son birkaç yarışta çok güçlü geri geldiler."

"Sezonun genelinde muhtemelen biz daha hızlı araca sahiptik ve bu, fabrikada herkese bir teşekkür niteliğinde. Pist üstü mühendisleri ve biz, ilgi odağıyız ancak fabrikada çalışan arkadaşlarım, oradaki mühendisler, onların bize verdiği destek inanılmaz."

Newey'e son olarak, Verstappen'in bir pilot olarak ne kadar iyi olduğu soruldu.

İngiliz tasarımcı, "Bu zor bir zoru. O, en yukarılarda öyle değil mi? Evet o agresif ama bence genelde oldukça adil yarışıyor. Çok yetenekli ve çok genç. Hâlâ bir öğrenme süreci yaşıyor ve onunla alakalı en iyi şey şu: Kendisiyle çalışmak çok kolay. Bahaneler yok, trip atmalar yok. O piste geliyor ve işini yapıyor. Onu seviyorum, inanılmaz biri." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images