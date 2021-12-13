Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Sainz: "Beşincilik için özel bir şeye ihtiyacım vardı ve bugün öyle oldu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, şampiyonada beşinci olabilmesi için özel bir şeye ihtiyaç duyduğunu ve pazar günü tam olarak böyle bir şeyin yaşandığını söyledi.

Sainz: "Beşincilik için özel bir şeye ihtiyacım vardı ve bugün öyle oldu"

Carlos Sainz, sezonun son yarışına hem Charles Leclerc hem de Lando Norris'in ardında, yedinci sırada girmişti.

Ancak pazar günkü yarışta Norris lastik patlattı ve Leclerc de geride kaldı. Sainz da aynı şekilde kusursuz bir performans sergileyerek podyuma çıktı.

Tüm bunların ardından Sainz, sezonu podyumla tamamladığı gibi, şampiyona beşinciliğini de kazanmış oldu ve bunu takımdaki ilk sezonunda yaptı.

Sainz şöyle dedi: "Şikâyet edebileceğim herhangi bir şey yok! Bu, benim Ferrari'deki ilk yılım ve gerçekten harika geçti. Bugün de sezonu podyumla tamamladım ve şampiyonada 5. oldum."

"Bunun olacağını çok fazla düşünmüyordum çünkü böyle bir şeyin olması için, çok özel bir şey olması gerektiğini biliyordum. Fakat böyle bir yarıştan ve podyumdan sonra kış arasına  harika bir ruh hali içinde gidiyorum."

"Dün  aracımız Cuma günkü antrenmandan oldukça farklı şekilde çalıştı ama çok daha iyiydi ve bugün yarış gridine gelirken de aynı hisse sahiptim. Yarışın ilk bölümünde yumuşak lastiklerle gittim ve her şey yolundaydı, arkamdaki rakiplerimden kopmayı başardım, ardından sert lastiğe geçtim ve lastiğe düzgün şekilde bakmaya çalıştım, böylece lastikler bitiş çizgisine kadar sorunsuz şekilde gitti."

"Bugün sezon boyunca edindiğim tüm tecrübeyi ortaya koydum çünkü bu aracın karakterini çoktan anladım. Startları ve ilk turu nasıl düzgün bir şekilde geçeceğimi ve yeteneklerini nasıl kullanacağımı öğrendim. Tüm bunlar bugün işe yaradı ve bana mükemmel bir yarış yapma fırsatı verdi."

Son olarak Max Verstappen'in şampiyonluğu sorulduğunda, şöyle dedi: "Max için çok mutluyum çünkü bir zamanlar takım arkadaşıydık ve Formula 1'deki ilk yarışından bu yana, sahip olduğu seviyeyi gösterdi. Bu sezon en iyi performansını göstermesi harika. Ayrıca Red Bull'u da tebrik ediyorum ve gelecek yıl onlarla savaşabilmemizi umuyorum!"

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"
Önceki haber

Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç" Abu Dabi GP
Formula 1

Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"

Mercedes, protestolarının reddedilmesine itiraz etme niyetini belirtti Abu Dabi GP
Formula 1

Mercedes, protestolarının reddedilmesine itiraz etme niyetini belirtti

Resmi: FIA, Mercedes'in ikinci protestosunu da reddetti, Verstappen şampiyonluğunu korudu! Abu Dabi GP
Formula 1

Resmi: FIA, Mercedes'in ikinci protestosunu da reddetti, Verstappen şampiyonluğunu korudu!

Son Haberler

Sainz: "Beşincilik için özel bir şeye ihtiyacım vardı ve bugün öyle oldu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Beşincilik için özel bir şeye ihtiyacım vardı ve bugün öyle oldu"

Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"

Alonso, Hamilton için üzgün
Formula 1 Formula 1

Alonso, Hamilton için üzgün

Horner: "Güvenlik aracı altındaki Mercedes stratejisini anlamadım"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Güvenlik aracı altındaki Mercedes stratejisini anlamadım"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.