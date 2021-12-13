Sainz: "Beşincilik için özel bir şeye ihtiyacım vardı ve bugün öyle oldu"

Carlos Sainz, sezonun son yarışına hem Charles Leclerc hem de Lando Norris'in ardında, yedinci sırada girmişti.

Ancak pazar günkü yarışta Norris lastik patlattı ve Leclerc de geride kaldı. Sainz da aynı şekilde kusursuz bir performans sergileyerek podyuma çıktı.

Tüm bunların ardından Sainz, sezonu podyumla tamamladığı gibi, şampiyona beşinciliğini de kazanmış oldu ve bunu takımdaki ilk sezonunda yaptı.

Sainz şöyle dedi: "Şikâyet edebileceğim herhangi bir şey yok! Bu, benim Ferrari'deki ilk yılım ve gerçekten harika geçti. Bugün de sezonu podyumla tamamladım ve şampiyonada 5. oldum."

"Bunun olacağını çok fazla düşünmüyordum çünkü böyle bir şeyin olması için, çok özel bir şey olması gerektiğini biliyordum. Fakat böyle bir yarıştan ve podyumdan sonra kış arasına harika bir ruh hali içinde gidiyorum."

"Dün aracımız Cuma günkü antrenmandan oldukça farklı şekilde çalıştı ama çok daha iyiydi ve bugün yarış gridine gelirken de aynı hisse sahiptim. Yarışın ilk bölümünde yumuşak lastiklerle gittim ve her şey yolundaydı, arkamdaki rakiplerimden kopmayı başardım, ardından sert lastiğe geçtim ve lastiğe düzgün şekilde bakmaya çalıştım, böylece lastikler bitiş çizgisine kadar sorunsuz şekilde gitti."

"Bugün sezon boyunca edindiğim tüm tecrübeyi ortaya koydum çünkü bu aracın karakterini çoktan anladım. Startları ve ilk turu nasıl düzgün bir şekilde geçeceğimi ve yeteneklerini nasıl kullanacağımı öğrendim. Tüm bunlar bugün işe yaradı ve bana mükemmel bir yarış yapma fırsatı verdi."

Son olarak Max Verstappen'in şampiyonluğu sorulduğunda, şöyle dedi: "Max için çok mutluyum çünkü bir zamanlar takım arkadaşıydık ve Formula 1'deki ilk yarışından bu yana, sahip olduğu seviyeyi gösterdi. Bu sezon en iyi performansını göstermesi harika. Ayrıca Red Bull'u da tebrik ediyorum ve gelecek yıl onlarla savaşabilmemizi umuyorum!"