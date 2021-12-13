Perez, Hamilton'a karşı yaptığı 'önemli' savunma konusunda kararsız

Sürükleyici bir Abu Dhabi Grand Prix'si şampiyonluk mücadelesinde, Verstappen ve Hamilton ilk pit stoplarını yaptıktan sonra Red Bull, Perez'i "B planı"na koydu. Bu da ondan, Hamilton'ı uzak tutmak ve Verstappen'in yedi saniyelik farkı kapatmasını sağlamak için, aşınmış yumuşak lastiklerle dışarıda kalması istendiği anlamına geliyordu.

Hamilton, 20. turda 6. viraja giderken Perez'in yanına gelmek için DRS'yi kullandı ancak Perez, Mercedes sürücüsünün önünü keserek, aynı virajın 21. turunda geçmesine izin vermeden önce, tam bir tur boyunca uzak tuttu.

Perez'in sert savunması, Verstappen'in Hamilton ile arasındaki farkı sadece iki saniyeye indirmesine izin verdiği için takım arkadaşından övgü aldı. Verstappen, Perez'i "bir efsane" olarak nitelendirdi.

Verstappen tartışmalı bir son turda şampiyonluğu aldıktan sonra, Perez, takım için üzerine düşeni yapmaktan mutlu olduğunu ancak şampiyonluk mücadelesine çok fazla müdahale etmek istemediğini söyledi.

Perez, "Yarışın o anında çok önemliydi çünkü temelde Lewis'in yarışı kontrol altında tuttuğunu, sanal ve güvenlik aracı pencerelerini oldukça açık tuttuğunu ve o anda ne isterse yapabileceğini biliyordum."

"Yarışı kontrol altında tutuyordu, bu yüzden oldukça kritikti. Aynı zamanda aşırı eski lastiklerdeydim ama iyi gitti. Günün sonunda, Max'e ve takıma yardım ettiğim için mutluyum."

"Bu zor bir şey çünkü aynı zamanda pilotlar şampiyonasına çok fazla müdahale etmek istemiyorum. Ancak her şeyin ötesinde, her zaman benim takımım olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Agresif Hamilton savunmasını yanlış yapmaktan ve potansiyel olarak şampiyonaya bir çarpışma ile karar verilmesinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda, Perez, bunun aklına geldiğini söyledi.

"Evet ama açıkçası, kaybedecek pek bir şeyim olmadığı bir konumdaydım. Burası olmak istediğim bir yer değil ama aynı zamanda takımımı her zaman her şeyin üstünde tutacağım."

"Bu bir kumardı çünkü o noktada yumuşak lastiklerle 18, 19 turdan sonra, Lewis yeni lastik üzerindeyken geçilmek çocuk oyuncağı."

"Onu 6. virajda geçmek işin anahtarıydı. Dediğim gibi, işe yaradığı için mutluyum çünkü o sırada ona yarım saniyeye mal olabilirdim ama biraz daha fazlasını alabildiğim için mutluyum."

Perez, yarışın bitmesine üç tur kala yarışa veda etti çünkü Red Bull, Honda motorunun bozulmasını bekliyordu.

Bu, güvenlik aracının bir tur daha pistte kalmasına ve Verstappen'in şampiyonluk için Hamilton'ı geçmesine engel olabilirdi.

"O sırada hiçbir şey bilmiyordum ama belli ki motor sınırdaydı."

"İstediğimiz son şey, bir başarısızlık olması ve ardından Max'in o turu alma fırsatına sahip olmamasıydı. Sınırdaydı ve motorun patlamasını istemezdik."

Verstappen'in kendisine bir efsane dediği söylendiğinde Perez, "Artık o bir efsane, o bir dünya şampiyonu..." dedi.