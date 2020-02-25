Mugello, Çin'in yerini almak için zorluyor

2020'de F1 takviminde iki yeni yarış yani; Hollanda ve Vietnam Grand Prix'si yer alacak. Bununla birlikte, Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın takvimi genişletme hedefleri tamamen durmuş değil.

Yakın gelecekte Amerika'da ikinci bir yarış yapılması için çok fazla mesai harcayan Liberty, Suudi Arabistan, Arjantin, Güney Afrika ve Finlandiya ile de görüşme halinde.

Şimdi Imola'dan sonra Mugello da F1'e olan ilgisini ortaya koymuş gibi görünüyor.

Pistin bulunduğu Scarperia ve San Piero'nun belediye başkanı Federico Ignesti, Radio Sportiva ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: “Pist sahipleri önümüzdeki yıllarda Formula 1 takvimine katılmak için yatırım yapıyorlar. 1 Mart'ta resmi başvuruda bulunacağız."

"Teklif elbette iyi şekilde tasarlanmış olmalı. Floransa belediye başkanıyla işbirliği içinde bunu yapıyoruz. İkinci bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak sadece Mugello için değil, tüm ülke için harika olur."

Tıpkı Imola gibi Mugello da koronavirüs nedeniyle Çin GP'nin takvimdeki yerini almaya ciddi şekilde ilgi gösteriyor.

Ignesti şöyle diyor: “Önceki yıllarda olduğu gibi, Monza ile ilgili sorunlar olduğu zaman, yerine geçmeyi teklif ettik. Pistimiz tüm güvenlik gereksinimlerini karşılıyor ve böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapabilir."

"Mugello hiçbir zaman resmi bir Grand Prix düzenlemedi, sadece bir test seansı düzenlendi. Sürücüler o zaman burada kalmaya istekliydi. Red Bull sürücüsü Mark Webber, Mugello'nun bir turunun Abu Dhabi'nin 10 turu kadar eğlenceli olduğunu söylemişti."

Ancak şu noktada yarışın gerçekleşme şansı çok küçük görünüyor.

Formula 1, Çin GP'sinin yılın ilerleyen kısmında yapılmasını tercih ediyor. Buna ek olarak İtalya'da da koronovirüsü ciddi şekilde yayıldı.

İtalya Otomobil Kulübü ACI'nin başkanı Angelo Sticchi Damiani, "Imola ve Mugello bu konuda öne çıktılar. Bugün ve Nisan arasında, yakın zamanda F1'e ev sahipliği yapmayan bir pistin yarış düzenlemesi zor görünüyor. Ancak ACI, koşulların karşılanması durumunda yarışın gerçekleşmesi için elinden geleni yapacak." dedi.