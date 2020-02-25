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Formula 1 / Son dakika

Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!

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Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 17:58

Koronavirüs nedeniyle Çin GP'nin ardından Bahreyn ve Vietnam yarışının geleceği de tehlike altında.

Virüs, Bahreyn de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya yayılmaya devam ediyor. Ülke yönetimi, vürüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Dubai ile tüm hava trafiğini süresiz olarak durdurma kararı aldılar.

Şu an için Bahreyn Grand Prix'si 22 Mart'ta yapılacak, ancak Dubai'yle olan uçuş yasağı Formula 1 takım personeli için bir sorun teşkil edebilir.

Sezonun ilk Grand Prix'si Avustralya'da yapılacak ve takımlar önümüzdeki haftalarda Melbourne'e seyahat edecekler.

Daha sonra takımların büyük bir kısmı Dubai'deki havalimanı aracılığıyla Bahreyn'e uçuyor ve bunun mümkün olup olmayacağı bilinmiyor.

Vietnam da bu virüsten ciddi şekilde etkilendi. Güneydoğu Asya ülkesinde binlerce insan daha fazla yayılmanın önlenmesi amacıyla karantinaya alınıyor. Hanoi'deki yarışın organizatörleri bu ayın başında yarışın 5 Nisan'da yapılacağını doğruladı, ancak bu tavrın ne kadar daha devam edeceği belli değil.

Bu arada, Ferrari'nin Maranello'daki ana fabrikadaki insanlar da kuzey İtalya'daki salgının etkilerini hissetmeye başlıyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre yerel yetkililer, Ferrari'den Maranello ve Modena'daki iki müzesini kapatmasını istedi. Ferrari genel merkezinde tüm fabrika turları da iptal edildi.

İtalya'daki ilk yarış etkinliği de ilerleyen koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Önümüzdeki hafta sonu yapılması planlanan uluslararası karting yarışı da  takvimden çıkarıldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Mike Mulder

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