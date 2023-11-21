AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu

Red Bull'a ait iki takımdan birisi olan İtalyan ekip, 2020'den bu yana AlphaTauri adını taşıyor ve adını enerji içeceği devinin giyim şirketinden alıyor.

Ancak bu takım 2024 F1 sezonu için büyük bir dönüşüm geçirecek. Yarış ekibi yeni bir isim, yeni bir ana sponsor ve yeni bir renk düzenine sahip olacak.

Takım, takım adını sponsorların aldığı eski düzenden uzaklaşacak. Toro Rosso günlerinde olduğu gibi jenerik bir isme geri dönecek ve söylentiler bu ismin 'Racing Bulls' olabileceği yönünde.

Las Vegas Grand Prix'si hafta sonunda CEO Peter Bayer ve ekibi, sponsorluk konusunda önemli bir adım attı. İki yeni Amerikalı sponsorla görüşmeler olumlu sonuçlandı ve bunlar yakında büyük bir duyuruyla açıklanacak.

Ayrıca yeni yapının nasıl ve ne zaman sunulacağı da kararlaştırıldı. Önümüzdeki ayın başlarında resmi 2024 FIA katılım listesinin yayınlanması muhtemelen duyuru için iyi bir tarih olacak.

Bayer, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Genel bir karaktere sahip olacağız."

"Bu açıdan Toro Rosso'da gördüğümüz şey olacak ve yönümüz yeniden Red Bull ailesi olacak."

"Şirketin adını değiştiriyoruz, karakterini, logosunu, her şeyini değiştiriyoruz."

Fotoğraf: Erik Junius Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Tam bir yeniden lansman ve yeniden markalaşma olacak."

"Takımın adına ve yapısına hissedarlar karar verdi. Maalesef bu bilgiyi paylaşmama izin verilmediği için benimle kalmak zorunda, ki bunu yapmak çok zor." dedi.

Bayer, Drive to Survive'ın yıldızı Daniel Ricciardo'nun varlığının özellikle Amerikan sponsorları takıma çekmeden önemli bir rol oynadığını söyledi.

"İyi bir yönde ilerliyoruz ve şu anda ABD'de çok iyi bir çekiciliğe sahip olduğumuz için, birbirini seven bu iki şirketi bulduk."

"Bu iki büyük yeni ortakla çok iyi bir toplantı yaptık. Birbirlerini gerçekten çok iyi anladılar. Hemen kaynaştılar."

"Ne zaman açıklayacağımızı konuştuk ve fikirleri tartıştık. O kadar çok beyin fırtınası yapmaya başladılar ki aslında korktum! Birkaç tane çok büyük fikirleri var."

"Büyük düşünüyorlar, muhtemelen bizim düşünmeye cesaret edebileceğimizden daha büyük şeyler düşünüyorlar."