Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

Bortoleto geçen sezon FIA Formula 3 şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başardı ve bunu yaparken de başta McLaren olmak üzere pek çok üst düzey takımın dikkatini çekti.

Woking merkezli ekip, yaptığı görüşmeler sonrası 18 yaşındaki Brezilyalıyı kendi yetenek programına ekledi.

Burada, eski Formula 1 pilotu ve Le Mans galibi Emanuele Pirro'nun önderliğinde, bir sonraki adımı atmaya çalışacak.

Arrow McLaren IndyCar pilotu Pato O'Ward, McLaren F1 Team 2024 yedek pilotu Ryo Hirakawa ve McLaren Genç Pilotu Ugo Ugochukwu da bu programda yer alıyor.

Bortoleto formula araçlarıyla ilk sürüşünü 2020 yılında İtalya Formula 4 şampiyonasında yaptı.

Sonraki iki sezonda Formula Regional'da geçirdi ve bu sezon Formula 3'teki ilk yılında Trident ile şampiyon oldu.

Emanuele Pirro yeni isimleri hakkında şunları söyledi: "Gabriel'e hoş geldin demekten mutluluk duyuyorum. Onu kariyerinin başından beri tanıyorum."

"Pist üstünde ve dışında bir yıldız olmak için gereken her şeye sahip. Ayrıca McLaren'ın kültürüne de çok iyi uyum sağlıyor."

"Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

McLaren Racing, Bortoleto dışında Brando Badoer'i de deneme sürecine aldı. Eski Formula 1 pilotu Luca Badoer'in oğlu olan İtalya F4 pilotu, önümüzdeki sezon boyunca McLaren tarafından değerlendirilecek.

Başarılı olduğu kanıtlanırsa, değerlendirme döneminin sonunda programa katılacak.