Red Bull ve Honda, 2020’de grid cezası almamayı hedefliyor

Yeni RB16, sezon öncesi testlerinin ilk haftasında güçlü görünmesiyle beraber, grid cezası alınmadığı sürece Red Bull’un şampiyonluk umutlarını arttıracak.

Bu kış, Honda’nın her zamankinden daha fazla dyno mesafesi kat etmesinden sonra, sezon boyunca kullanılması gereken motor sınırını aşmadan sezonu tamamlama konusunda çok umutlular.

Motorsport.com’a konuşan Honda F1 direktörü Masashi Yamamoto, “Programımız bu şekilde ve bundan dolayı ceza almamaya çalışacağız.”

“Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oldukça rekabetçiydik. Ve dayanıklılık da çok iyiydi. Bu yüzden bu dayanıklılığı sürdürürken daha fazla güç eklemeye çalıştık. Odak noktamız buydu.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, mevcut planın üç motor sınırına bağlı kalmak olduğunu belirtmesine rağmen, performans kazancı elde edeceklerse dördüncü motoru kullanma ihtimalini de reddetmedi.

Horner, “Şu anda dördüncü motoru kullanmayı planlamıyoruz. Plan, üç motorda kalmak.”

“Eğer Çin olmazsa ve 21 yarış yapılırsa, işi daha kolay hale getirir. Eğer dördüncü motoru kullanmak durumunda kalsaydık, bunun etkisinin en az olacağı yerde kullanırdık. Yani her zaman performans peşinde olurduk.” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise, şampiyonluk mücadelesini etkileyebilecek grid cezaları konusunda hiçbir endişesi olmadığını söyledi.

Verstappen, “Geçen seneki yeni motorları, sadece performans güncellemeleri olduğu için aldık. Ve bu güncellemeler oldukça büyüklerdi.”

“Yani fazladan motor kullanmamızın sebebi buydu. Ve elbette bu sene, hiç ceza almamaya çalışacağımızı biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Horner, Honda’nın Red Bull şasisi ile entegrasyonunun bu yıl çok daha iyi olduğunu ve Japon üreticinin kış aylarındaki gelişimiyle bazı umut verici veriler olduğunu belirtti.

Horner, “Pistte ve dyno’da gördüklerimiz arasındaki korelasyon çok uyumlu gözüküyor. Bu da cesaret verici. Özellikle ilk testlerde zaman tablolarındaki yerler hakkında konuşmak kolay. Melbourne’e gelene kadar bunun değişeceğine eminim.”

“İyi bir kış dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen sene, Honda ile ilk senemizdi. İlişkimizin de geçen sene ve bu kış boyunca geliştiğini düşünüyorum. Tüm paket daha entegre hale geldi.”

“Tüm takım, bu aracı ortaya çıkartmak için harika bir iş yaptı. Testlere, dyno’da daha önce hiç olmadığı kadar mesafe kat ederek geldik. Dayanıklılık, direkt olarak çok iyiydi ve sürücülerden gelen geri bildirimler çok cesaret verici.” dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper

