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Formula 1 Haberler

Mugello, ihtiyaç halinde F1'e ev sahipliği yapmaya hazır

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mugello, Formula 1'in tıpkı geçen yıl olduğu gibi kendilerine ihtiyaç duymaları halinde spora ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Mugello, ihtiyaç halinde F1'e ev sahipliği yapmaya hazır

Toskana'da bulunan Mugello pisti, Ferrari'ye ait olan pistlerden biri ve İtalyan ekip zaman zaman burada testler gerçekleştiriyor.

Ayrıca burada MotoGP yarışları da düzenleniyor ki son yarış geçen hafta gerçekleştirildi ve Mercedes F1'in patronu Toto Wolff da yarışı yerinde takip etti.

Pist, ilk kez geçen yıl COVID-19 pandemisi sonrası değişen takvim sayesinde Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve bazı sürücüler pisti överken, bazıları da F1'e uygun olmayabileceğini söyledi.

Bu yıl takvim normale döndüğü için Mugello takvimde yer alamadı ancak yılın sonunda bazı yarışların iptal olma ihtimali var ve bu da Mugello'ya yeniden F1 kapılarını açabilir.

Mugello pistinin bulunduğu Scarperia e San Piero Belediyesi'nin Başkanı Federico Ignesti, eğer sonbahar aylarında başka bir yarış iptal edilirse, Formula 1'e yardım etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Corriere dello Sport'a konuşan Ignesti, "Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırız."

"Liberty Media'nın yeniden pistimize ihtiyaç duyması ve pistimizle işbirliği yapmaya hazır olması halinde buna hayır demeyeceğiz."

"İşlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor." dedi.

Şu anda Japonya, Singapur ve Brezilya GP yarışlarıyla ilgili çeşitli soru işaretleri bulunuyor.

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Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

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Editör Kemal Şengül

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