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Formula 1 / Monako GP Haberler

Button, Williams'ta "aidiyet duygusu" oluşturmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu ve Williams'ın danışmanı Jenson Button, takım personeli için bir tür aidiyet duygusu yaratmak istediğini söyledi.

Button, Williams'ta "aidiyet duygusu" oluşturmak istiyor

Jenson Button, Formula 1'den ayrılmasının ardından Super GT ve WEC gibi serilerde yarıştı. Şimdilerde ise Williams F1 takımının baş danışmanlığını yapıyor ve tamamen farklı bir rol üstleniyor.

İngiliz pilot, PlanetF1 ile olan özel röportajında yeni görevinden ve çalışmalarından bahsetti.

"Gerçekten iyi bir rolüm var. Bu, harika bir takım. Çok yetenekli insanlar çalışıyor, son birkaç yıldır finansal anlamda yeterli kaynağa sahip değillerdi ve bunun bedelini ödüyorlar."

"Yeni sahiplerle beraber doğru kaynaklara ve yeni bir liderlik yapısına sahip olmak takıma gerçekten yardımcı oluyor. Bence bazı insanlar değişimden hoşlanmıyor fakat bence takım bunun yükselmeleri için yapmaları gereken bir değişiklik olduğunu biliyor."

"Tüm bunlar bir gecede olmayacak, elbette zaman alacak fakat geçmişte yeterince güçlü olmayan bölgelerde pek çok değişik ve olumlu yenilikler yapıyorlar."

"Takıma mümkün olduğunca dahil olmaya çalışıyorum, mevcut kısıtlamalar nedeniyle hafta sonları takıma dahil olma şansım yok, garajlarına giremiyorum, garajdaki çocuklarla vakit geçiremiyorum ancak pit yolunda ve padoktayım. Yeni CEO Jost ile çok fazla vakit geçirdim. Sürücüler, takım ve mühendislerle mümkün olduğunca yakından çalıştım. Yani iyiydi ve yıl boyunca onlarla daha fazla zaman geçirip, takımın ilerlemesini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Henüz Grove fabrikasına gitmedim ama İngiltere'ye gider gitmez takım fabrikasındaki çocuklarla birkaç gün geçireceğim. Görevim tamamen, takımın olumlu bir tutum sergilemesine yardımcı olmak, gelecek hakkında olumlu olmalarını sağlamak ve fabrikadaki insanlarla vakit geçirip, nerede gelişebileceğimizi düşündüklerini dinlemek."

"Grove'da çalışan yüzlerce insan var. Karar alma sürecine dahi olduklarını, takımda neler olduğunu hissetmeleri ve bu konuda neler olduğunun farkında olmaları önemli. Pek çok Formula 1 takımı bu konuda başarısız kalıyor. Herkesin takıma dahil olduklarını hissetmelerinden emin olmak istiyorum. Bunu başardığınızda çok daha iyi bir takım olursunuz."

Button, Formula 1'deki son yarışına 2017'de çıkmış ve tek yarışlığına Fernando Alonso'nun yerini almıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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