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Formula 1 Haberler

Montoya: "Miami için paramı Verstappen'e yatırırdım"

Juan Pablo Montoya, Red Bull'un Imola'daki gelişiminin ardından, Charles Leclerc ve Ferrari'nin Miami'de Max Verstappen'i geride tutmakta zorlanacaklarını düşünüyor.

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Montoya: "Miami için paramı Verstappen'e yatırırdım"
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Verstappen, sezonun ilk üç yarışının ikisinde yarış dışı kaldıktan sonra, Emilia Romagna Grand Prix'sinde baskın bir galibiyet aldı ve Red Bull'a 6 yıl sonra ilk 1-2 finişini getirdi.

Ferrari henüz F1-75'e henüz büyük güncellemeler getirmese de Montoya, bu hafta sonu yarışın ıslak zeminde gerçekleşme ihtimali olduğu için Hollandalı'yı favori görüyor.

Montoya, "Bence ıslak zemindeki yarışın kazananı Max olur."

"Büyük bir avantaj elde eder. Islak zeminde çok güçlü ve rahat görünüyor."

Fakat zemin kuru kalırsa, Montoya avantajın Leclerc ve Ferrari'ye kayacağını düşünüyor: "Eğer kuru olursa, paramı Ferrari'ye yatırırım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Charles Leclerc'in pahalıya mal olan hatasına dikkat çeken Montoya, Monakolu pilotun bu anı unutmayacağını söyledi.

Montoya, "Eğer Imola'daki Max Verstappen Miami'ye gelirse, Ferrari ve Leclerc onu yenmekte zorlanacaklar."

"Charles'ın geçtiğimiz yarıştaki hatadan sonra ne yapacağını görmek ilginç olacak. Kendini adamaya devam edecek ve her şey yolunda gidecek mi? Yoksa hata yapmamak ve dikkatli olmak için performansını düşürecek mi?"

"Eğer bunu yaparsa kötü bir duruma düşer çünkü performansı gider."

"Takım ona gidip, 'Zorlamaya devam et endişelenme.' derse, yarışı kazanabilir." dedi.

Fakat Montoya, bu hafta sonu hava koşulları nedeniyle Verstappen'in kazanacağını düşünüyor.

"Eğer biri üzerinde bahse girecek olsaydım, muhtemelen paramı Max'e yatırırdım. Özellikle Miami'deki hava koşulları göz önünde bulundurulursa."

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