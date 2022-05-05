Haas, Lunar ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Takım patronu Gunther Steiner, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Lunar'ı ortaklarımızdan biri olarak açıklamaktan mutluluk duyuyorum."

"Şirketlerimizin pek çok ortak noktası var. Öncelikle iki marka da işlerini yürütürken geleneksel çözümlere bağlı kalmıyor ve yenilik yapmaktan korkmuyor. Lunar, hız tutkumuzu paylaşıyor ve bankacılık ürünlerini, müşteriler için daha erişilebilir ve daha hızlı hale getirmeye çalışıyor."

"Kevin Magnussen'le, İskandinavya'nın önde gelen sporcularından birini takıma getirdik. Haas F1 Takımı'na dönüşü ve 2022'deki pist performansları doğal olarak Lunar gibi markalara çekici geliyor."

Haas geçen ay da TransferMate ile anlaştı.