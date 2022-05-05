Haas, Lunar ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Haas, Danimarkalı Lunar markasıyla sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.
Haas F1 takımı, finansal teknoloji şirketi Lunar ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını resmen açıkladı.
2015 yılında Danimarka'da kurulan Lunar, Danimarka, İsveç ve Norveç'te 500 binden fazla kullanıcısı olan lisanslı bir banka olarak biliniyor.
Bu anlaşma, Haas'ın Kevin Magnussen'i takıma getirmesinden sadece iki ay sonra gerçekleşti ve Danimarkalı pilotu da kapsayacak.
Buna göre marka logoları hem Haas VF-22 aracının üzerinde hem de Magnussen'in yarış kıyafetlerinde yer alacak.
Takım patronu Gunther Steiner, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Lunar'ı ortaklarımızdan biri olarak açıklamaktan mutluluk duyuyorum."
"Şirketlerimizin pek çok ortak noktası var. Öncelikle iki marka da işlerini yürütürken geleneksel çözümlere bağlı kalmıyor ve yenilik yapmaktan korkmuyor. Lunar, hız tutkumuzu paylaşıyor ve bankacılık ürünlerini, müşteriler için daha erişilebilir ve daha hızlı hale getirmeye çalışıyor."
"Kevin Magnussen'le, İskandinavya'nın önde gelen sporcularından birini takıma getirdik. Haas F1 Takımı'na dönüşü ve 2022'deki pist performansları doğal olarak Lunar gibi markalara çekici geliyor."
Haas geçen ay da TransferMate ile anlaştı.
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