Ferrari CEO'su: "Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık"

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Ferrari bu yıl, 2019'dan sonra ilk zaferini almayı başardı ve şu an itibariyle her iki şampiyonayı da lider götürüyor.

Takım gridin en iyi araçlarından birisine hatta en iyisine sahip ve bu durum devam ettiği takdirde, yıllar sonra ilk şampiyonluklarını kazanabilirler.

Fakat takımın bu noktaya gelmesi pek kolay olmadı çünkü bunun uğruna son birkaç yılı feda etmek zorunda kaldılar.

Şu anda Ferrari CEO'su olarak görev yapan Benedetto Vigna, takımın geldiği noktadan memnun görünüyor.

Vigna, "Yetenekli sürücülerimiz ve oldukça dayanıklı şekilde çalışıp, en iyi sonuçlar için savaşmamızı sağlayan F1-75 sayesinde F1 fabrika takımızın yeniden en tepeye dönmesinden dolayı çok memnunuz."

"Ben de dahil olmak üzere hepimiz, sıkı çalışmaların meyvelerini almaya başladığımız için oldukça memnunuz." dedi.

Vigna daha sonra Ferrari'nin motor sporlarındaki diğer başarılarına değindi.

"GT yarışlarında aldığımız zaferlerle geçen yılki başarımızı daha şimdiden geliştirdik. Motor sporları dünyasında sezonun yeni başladığını ve her yarışta en iddialı hedefler peşinde koşup, aynı zamanda gerçekçi kalarak savaşmaya devam edeceğimizi vurgulamamız gerekiyor."

"Başarının devamını sağlayan kilit nokta, sezon ilerledikçe öğrenmeye ve en küçük şeylere bile dikkat etmeye devam etmek olacak."

"Aynı zamanda, 2023 için WEC'in en üst kategorisine olan dönüşümüz için hazırlıklara devam ediyoruz ve bu projenin en önemli kısmı Le Mans 24 Saat'e katılmak."

"Bu yarışı bize en üst düzeyde yarışma, en ileri teknolojileri yarış pistinde test etme ve yeni nesil Ferrari spor otomobillerinde kullanma fırsatı veriyor.”

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Davide Cavazza