Montezemolo: "Ferrari'den gelen herhangi bir teklif yok"

Ferrari'nin hisselerini elinde bulunduran FIAT grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Sergio Marchionne, 2014 yılının yılında uzun yılları Ferrari Başkanı olan Luca di Montezemolo ile yollarını ayırma kararı almıştı.

1991 yılında Ferrari'nin başkanı olan ve sayısız başarıda payı olan Montezemolo, 23 sene boyunca bu görevi üstlenmişti.

Sonrasında Ferrari'nin yeni başkanı Marchionne oldu. Ancak 2017'de hayatını kaybedince, CEO'luk görevine Louis Camilleri geçti.

Fakat Camilleri, sadece 2.5 yıl bu görevde kaldı ve o da geçtiğimiz günlerde bu görevi bıraktığını açıkladı.

Ferrari şimdi yeni bir CEO arayışında ve Montezemolo boştaki isimlerden bir tanesi.

Olası bir dönüş hakkında RAI'ye konuşan Montezemolo, “Ferrari'ye dönebilir miyim? Bunun sorunun sorulması gereken kişi ben değilim. Bunu bana henüz kimse teklif etmedi. John Elkann'ı son kez Ferrari'nin 1000. yarış kutlamalarında gördüm ve o günden sonra iletişime geçmedik."

"Takımın sorunlarının ne olduğunu hayal edebiliyorum ve bunları nasıl çözeceğimi de biliyorum. Zayıf bir Ferrari görmek beni üzüyor, liderlik eksikliği var ve takım zor bir dönemden geçiyor. Bu da beni çok endişelendiriyor."

"Bu Ferrari, benim dönemimden çok farklı. Borsada işlem görüyorlar ve buna önem veriyorlar. Ayrıca araç üretimini artırıyorlar ama ilk defa Ferrari yönetimi Formula 1'i hiç bilmiyor."

"Camilleri istifa ettikten sonra umarım iyi bir CEO bulurlar. Kişisel olarak Stefano Domenicali'nin ideal bir aday olduğunu düşünüyorum. Eminim harika bir iş çıkarırdı."

"Fikrimi dinlemek isterlerse paylaşmaya hazırım. Ferrari'yi gerçekten çok seviyorum. Yaşanan zorluklar sadece galibiyet eksikliğiyle bağlantılı değil, ama daha fazla kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum."

"Mümkün olduğunca yapıcı olmaya çalışıyorum, ancak bu yıl Ferrari'nin dünya şampiyonasında tek tur bile lider gidememiş olması beni endişelendiriyor."

"Bu, F1'de işe yaramayan bir tür yatay organizasyondan kaynaklanıyor ve bugün fark yaratan bazı unsurlara sahip olmalısınız. Takımın, kazanmak için fark yaratan ve yeni beceriler getiren birine sahip olması gerekiyor. Çok güçlü bir ekibim vardı, çünkü her zaman en tecrübeli insanları takıma getirmeye çalıştım." dedi.