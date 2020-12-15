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Formula 1 / Test raporu

Abu Dhabi testi: Sabah bölümünün en hızlısı Vandoorne, Alonso ikinci

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Abu Dhabi testi: Sabah bölümünün en hızlısı Vandoorne, Alonso ikinci
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, Editör

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu genç sürücü testinde sabah bölümünün en hızlı ismi Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne oldu.

Abu Dhabi GP sonrası takımlar tek günlük sezon sonu testi için Yas Marina'da kaldılar ve sekiz takımdan toplam 15 sürücü bugün itibariyle piste çıktı.

Sabah 08:00'de başlayan teste McLaren ve Racing Point pilotları katılmadı. Haas ise tek araçla çalıştı.

Gelecek sezon, iki yıl aradan sonra Formula 1'e dönecek olan Fernando Alonso, Renault ile hemen iyi bir tempo yakalayarak 1:38'in altında turlar atmaya başladı.

İspanyol pilot bir noktada 1:37.6 yaparak liderliği almayı başardı ama daha sonra Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'dan 1:37.418 geldi.

Belçikalı pilot kısa bir süre sonra 1:37.206 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, Renault R.S.20'yi bu yıl ikinci kez sürdü ve sabah bölümünü 1:37.496 ile ikinci sırada noktaladı.

Bu, Alonso'nun Esteban Ocon'un Abu Dhabi GP sıralama turlarında elde ettiği dereceden (1:36.359) yaklaşık 1 saniye daha yavaş olduğu anlamına geliyor.

Mercedes'in ikinci aracında 2019 F2 şampiyonu Nyck de Vries yer aldı ancak takım arkadaşından 1.1 saniye daha yavaş bir tur atarak üçüncü oldu.

Vandoorne sabah bölümünde 64, Alonso 54 ve De Vries 58 tur attı.

Red Bull'da RB16'nın direksiyonuna Juri Vips ve Sebastien Buemi geçti, Vips sorunsuz bir sabah bölümü geçirip 1:38.401'le dördüncü olurken, Buemi spin atıp bariyerlere çarptığı seansı 1:39.077 ile altıncı sırada bitirdi. İsviçreli pilot, temas sonrası seansa devam etse de, aracın arka tarafında ufak çaplı hasar oluştu.

Sebastien Buemi, Red Bull Racing RB16 crashing into the barrier

Sebastien Buemi, Red Bull Racing RB16 crashing into the barrier

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Renault F1 Team R.S.20 spins

Guanyu Zhou, Renault F1 Team R.S.20 spins

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu iki Red Bull sürücüsünün arasında seans içerisinde spin atan Renault pilotu Guanyu Zhou yer aldı. Zhou, 1:38.586 ile Alonso'dan 1.1 saniye yavaş kaldı.

Alfa Romeo'da Robert Kubica ile Callum Ilott sürüş yaptı. Polonyalı pilot sadece 34 tur attığı seansı 1:39.236 ile yedinci sırada tamamlarken, Ilott 1:39.696 ile 11. oldu. F2'yi ikinci bitiren genç sürücü, toplamda 42 tur attı.

Galeri: Abu Dhabi testinde sabah bölümünden kareler

Ferrari SF1000'in direksiyonunda takımın genç sürücüsü Robert Shwartzman ile simülatörde görev alan Antonio Fuoco yer aldı. Shwartzman 55 tur attığı seansta 1:39.271 yapıp sekizinci olurken, Fuoco 1:39.505'le 10. oldu.

Bu iki sürücünün arasında AlphaTauri ile 2021'de F1'de geçmeye hazırlanan Yuki Tsunoda yer aldı. Japon sürücü, seans içerisinde bir kez spin attı ve 1:39.328'le dokuzuncu oldu.

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansın son dört sırasında AlphaTauri ile piste çıkan Marino Sato, Jack Aitken (Williams), Mick Schumacher (Haas) ve Roy Nissany (Williams) yer aldı.

Gelecek yıl F1'e geçecek olan Schumacher, toplamda 53 tur attı ve en iyi derecesi 1:40.106 oldu.

Aynı sürücüler öğleden sonra yapılacak dört saatlik ikinci bölümle teste devam edecekler.

Sabah bölümü zaman tablosu:

Sıra Pilot Takım Derece Tur
1. Stoffel Vandoorne Mercedes 1:37.206 64
2. Fernando Alonso Renault 1:37.496 54
3. Nyck de Vries Mercedes 1:38.303 58
4. Juri Vips Red Bull 1:38.401 50
5. Guanyu Zhou Renault 1:38.586 40
6. Sebastien Buemi Red Bull 1:39.077 29
7. Robert Kubica Alfa Romeo 1:39.236 34
8. Robert Shwartzman Ferrari 1:39.271 57
9. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:39.328 60
10. Antonio Fuoco Ferrari 1:39.508 56
11. Callum Ilott Alfa Romeo 1:39.696 42
12. Marino Sato AlphaTauri 1:39.970 65
13. Jack Aitken Williams 1:39.971 45
14. Mick Schumacher Haas 1:40.106 53
15. Roy Nissany Williams 1:40.400 39
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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