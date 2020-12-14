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Formula 1 / Son dakika

Alonso: “Abu Dhabi testi geceyle gündüz gibi bir fark yaratmayacak”

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Alonso: “Abu Dhabi testi geceyle gündüz gibi bir fark yaratmayacak”
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Fernando Alonso Salı günü Abu Dhabi’de Renault Formula 1 takımıyla gerçekleştireceği tartışmalara konu olan testin öneminin sanıldığı kadar büyük olmadığını ifade etti.

FIA 2020’de yarışmayan sürücülere, başlangıçta sadece çaylakların başvurusuna açılan teste katılım hakkı tanıdı.

Alonso’yla birlikte teste eski F1 kurtlarından Sebastian Buemi ve Robert Kubica da katılacak. Buemi Red Bull için, Kubica ise Alfa Romeo için sürecek.

Eski Dünya Şampiyonuna Renault R.S.20’yle daha çok kilometre kaydetme şansı verilmesi diğer takımları kızdırdı, özellikle başta teste başvurmak için genç sürücüleri olmayan McLaren ve Racing Point’i.

Alonso mevcut Renault aracıyla demo lastikleriyle Barselona’da çekim için 100 km kaydetti, aynı zamanda en son Abu Dhabi’deki sürüşü de dahil olmak üzere 2018 aracıyla da çok fazla zaman geçirdi.

Motorsport.com tarafından bu haftaki sürüşü hakkında sorulduğunda Alonso: “Doğrusu, pek önemli değil.” dedi.

Alonso: “Bu konuya medyanın ilgisinin çok olduğunu biliyorum. Yani her kilometre önemli ve mutlulukla karşılanacaktır."

“Ama 2018’deki günlerimden sonra az çok hazır hissediyorum. Bu seferki güzel olacak çünkü yarış mühendisleri ve mekanikerlerle birlikte yani onları biraz daha tanıyabileceğim, çünkü 2018 testi genç bir takımlaydı.”

“Dolayısıyla o açıdan gelecekte çalışacağım insanlarla etkileşim içinde olmak iyi olacaktır.”

“Ama hissetme veya sürüş gibi konular açısından fena değil, ama hazırlanma sürecimde geceyle gündüz gibi bir fark yaratmayacak.”

Alonso 2020 aracının büyük bir kısmı sonraki seneye taşınacağı için faydalı geribildirimlerde bulunacağını kabul ederken kural değişikliği sebebiyle bunun sınırlı olacağını da ekledi.

Alonso: “Geribildirimlerimizde bulunacağız ama doğrusu bu araçla gelecek sene için ne yapılabilir bilmiyorum çünkü araçlar çok fazla yere basma gücü kaybedecek ve farklı lastikler üstünde olacak.”

“Gelecek seneye girerken ne kadar etkisinin olacağı sorunuza cevaben hiç olmayacağını düşündüğümü söylemeliyim. Dolayısıyla dediğim gibi daha çok benim ekiptekilerle rahat hissetmem ya da koltuk ayarı gibi şeyler için olacak. Çok değil ama yeterli olacaktır.”

Alonso geçtiğimiz hafta sonu 2005 Renault R25’iyle yaptığı demo sürüşlerinin pisti hatırlama konusunda bile kendisine yardımı dokunmadığını, çünkü kısa zaman önce Abu Dhabi’de sürüş yaptığını belirtti: “2018 aracıyla burada testler yaptım ve çok faydalı oldular. Ama bence 2005 aracıyla durum tamamen farklıydı. Herhangi bir şey öğrenmedim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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