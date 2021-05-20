Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?

Normalde Cuma günkü antrenman seansları 90'ar dakika sürüyordu ancak bu sene bu seanslar 60 dakikaya düşürüldü. Bu yüzden takımlar hazırlıklarını daha dar bir zaman aralığında yapmak zorunda kalıyorlar.

Bahreyn'de bu bir sorun olmadı çünkü takımlar zaten yarıştan önce orada test yaptılar. Imola, Portimao ve Barselona'da da pek sorun olmadı çünkü F1 takımları 2020'nin ikinci yarısında o pistlerde yarıştılar.

Ancak cuma günkü antrenmanların kısalması takımları ve pilotları Monako'da olumsuz etkileyecek. Monte Carlo caddelerinde hazırlanan bu eşsiz pistte pilotların piste alışabilmeleri için mümkün olduğu kadar çok fazla tur atmaları gerekiyor.

Bunun dışında takımların 2019'dan beri Monte Carlo'da sürüş yapmamış olması, ideal ayarları bulmak için daha fazla zamana ihtiyaç duymalarına neden olabilir.

Monako'da her zaman trafik fazla olurdu. Bu sene antrenman seanslarının toplam 60 dakika kısalması nedeniyle trafiğin daha yoğun olmasına neden olacak. Olası bir kaza ya da mekanik sorun nedeniyle kaybedilecek zaman, bu sene daha pahalıya mal olacak.

Bir başka deyişle, mesela sabah seansında bir sorunla kenarda beklemek zorunda kalan pilotun durumu düzeltmesi için geriye tek bir seansı kalacak. Seansın kısalması, olası bir hasar halinde aracın zamanında tamir edilmesini ve dolayısıyla aracın yeniden piste çıkmasını zorlaştıracak.

Alfa Romeo mühendislik bölümü başkanı Xevi Pujolar, "Tabii ki tüm seanslarda mümkün olduğu kadar pist üstünde yer almak ve bilgi toplamak çok değerli olacak."

"Bu herkes için bir mücadele olacak. İspanya'da yere basma gücü seviyesi açısından bazılarının farklı şeyler yaptıklarını gördük. Bu açıdan Monako'da insanların neler yaptığına, güncellemelerinin olup olmadığına bakmalıyız."

"Ancak her şey çok sıkı olacak. Lastiklerin ve her şeyin nasıl performans gösterdiğine bakmalıyız. Bu sadece mühendislik açısından değil pilotlar için de zorlayıcı olabilir." dedi.

Trackside advertising on the approach to the tunnel Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Monako'da doğru ayarları bulmak ve ritim tutturmak çok önemlidir. Bunun için genel programın hızlandırılması gerekir.

Takımlar bu sene normalde Cuma günkü programlarını kırpmak zorunda kaldılar. Bu sene Monako'da bu durum, takımları daha fazla olumsuz etkileyecek.

McLaren F1 pilotu Lando Norris, "Eskiden beri ağır yakıt yüküyle sürüş yapmaya, düşük yakıt yüküyle sürüş yapmaya, aero testine ve bu tür şeylere çok alışmıştık. Şimdi daha çok yeteri kadar turu atıp atamayacağımıza bakıyoruz. Pilotların kendine ne kadar güvendiklerine bakıyoruz. Özellikle burada pilotların çok fazla tur atması gerekiyor. Pilotlar olarak mümkün olduğu kadar çok sayıda tur atmak istiyoruz."

"Bu açıdan evet, çok fazla öncelik var. Parçaları ya da farklı şeyleri test etmek için daha az zamanımız var. Ancak kendimizden daha emin olmamız için istediğimiz kadar tur atabilirsek, aynı zamanda pist bilgimiz artabilir ve araçta fark yaratabiliriz." dedi.

McLaren takımında kendine güvenme konusu Daniel Ricciardo için sorun oldu. Ricciardo, özellikle iyi olduğu frenleme konusunda henüz kendisine güvenmiyor.

Ricciardo "Cuma ya da burada perşembe günü bir saat daha az zamana sahip olduğumuzu hatırlamamızın gerekmesi komik bir şey. Özellikle bu pistte kötü oluyor çünkü burada çok fazla tur atmak ve ritim tutturmak istersiniz. Bunu adım adım piste çıkarak yaparsınız."

"Bu yüzden Perşembe günü çok fazla baskı olacak. Perşembe günü piste çıkacağız, Cuma günü ara vereceğiz ve Cumartesi sabah yeniden araç içerisinde soğumuş olacağız. Bu erkenden hızlanmamız konusunda baskı oluşturacak. Bu yüzden muhtemelen daha az yarış simülasyonu ya da sıralama turu atacağız."

"Bu yüzden bu pistte bir denge bulmamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda bir noktada sınırları da bulmamız gerekecek. Yani birinci antrenmanda biraz daha makul olup ikinci antrenmanda daha fazla oynamaya başlayacağız." dedi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, geçmiş senelere göre çok ciddi oranda daha az tur atmayacaklarını çünkü sürekli pist üstünde olacaklarını, bu yüzden pitte daha az zaman geçireceklerini söyledi.

Gasly, "Bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki garajda geçireceğimiz 15 dakikayı kaybetmiş oluruz. Şu anda piste hemen çıkıyor ve tur atıyoruz."

"Bekleme zamanı daha az oluyor. Bu, takımlar için zor olabilir. Araçta artık büyük değişiklik yapamıyor olabilirler. Tur sayısı açısından çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." dedi.

Azalan pist üstü zamanı, özellikle çaylak pilotlar için kötü olacak çünkü bu isimler mevcut F1 araçlarıyla daha önce sürüş yapmadılar.

Yuki Tsunoda, "Hedefim gerçekten açık. Sıralamalara kadar temiz seanslar geçirmeliyim. Yavaş yavaş performansımı arttıracağım. İlk turdan agresif olmak istemiyorum. Bunun bir anlamı yok."

"Yavaş yavaş performansı arttıracağım, temiz seanslar geçireceğim ve sıralamalarda her şeyi bir araya getirmeye çalışacağım. Ana hedefim bu şekilde. Monako, aracın çok fazla etkili olduğu bir yer değil. Daha çok sürüşün etkili olduğu bir yer. Bu yüzden kendinize iyi güvenmeniz lazım. Bu yüzden performansı yavaş yavaş arttıracağım." dedi.

Tsunoda, Monako'ya gelmeden önce işini şansa bırakmamak için Red Bull'un simülatöründe çok fazla çalıştığını söyledi.

Tsunoda, "Simülatörde çok fazla zaman geçirdim. 3 gün boyunca çalıştım. Daha önce hiç bu kadar çalışmamıştım. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmalıydım."

"Simülatörün tam olarak gerçek araç gibi olduğunu söyleyemem ancak bu deneyimi yaşamalıydım. Dediğim gibi performansı arttırmak en önemlisiydi." dedi.