Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?

Normalde Cuma günkü antrenman seansları 90'ar dakika sürüyordu ancak bu sene bu seanslar 60 dakikaya düşürüldü. Bu yüzden takımlar hazırlıklarını daha dar bir zaman aralığında yapmak zorunda kalıyorlar.

Bahreyn'de bu bir sorun olmadı çünkü takımlar zaten yarıştan önce orada test yaptılar. Imola, Portimao ve Barselona'da da pek sorun olmadı çünkü F1 takımları 2020'nin ikinci yarısında o pistlerde yarıştılar.

Ancak cuma günkü antrenmanların kısalması takımları ve pilotları Monako'da olumsuz etkileyecek. Monte Carlo caddelerinde hazırlanan bu eşsiz pistte pilotların piste alışabilmeleri için mümkün olduğu kadar çok fazla tur atmaları gerekiyor.

Bunun dışında takımların 2019'dan beri Monte Carlo'da sürüş yapmamış olması, ideal ayarları bulmak için daha fazla zamana ihtiyaç duymalarına neden olabilir.

Monako'da her zaman trafik fazla olurdu. Bu sene antrenman seanslarının toplam 60 dakika kısalması nedeniyle trafiğin daha yoğun olmasına neden olacak. Olası bir kaza ya da mekanik sorun nedeniyle kaybedilecek zaman, bu sene daha pahalıya mal olacak.

Bir başka deyişle, mesela sabah seansında bir sorunla kenarda beklemek zorunda kalan pilotun durumu düzeltmesi için geriye tek bir seansı kalacak. Seansın kısalması, olası bir hasar halinde aracın zamanında tamir edilmesini ve dolayısıyla aracın yeniden piste çıkmasını zorlaştıracak.

Alfa Romeo mühendislik bölümü başkanı Xevi Pujolar, "Tabii ki tüm seanslarda mümkün olduğu kadar pist üstünde yer almak ve bilgi toplamak çok değerli olacak."

"Bu herkes için bir mücadele olacak. İspanya'da yere basma gücü seviyesi açısından bazılarının farklı şeyler yaptıklarını gördük. Bu açıdan Monako'da insanların neler yaptığına, güncellemelerinin olup olmadığına bakmalıyız."

"Ancak her şey çok sıkı olacak. Lastiklerin ve her şeyin nasıl performans gösterdiğine bakmalıyız. Bu sadece mühendislik açısından değil pilotlar için de zorlayıcı olabilir." dedi.

Trackside advertising on the approach to the tunnel

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images