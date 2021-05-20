Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!

Monako'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, güneşli havada gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 20 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi.

Buradaki son yarış 2019 yılında yapılmıştı ve sürücüler, yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez Monte Carlo caddelerinde sürüş yapmaya başladılar.

Seans 60 dakika sürdüğü için 20 sürücünün tamamı, seans başlar başlamaz piste çıkıp peş peşe zaman turları kaydetmeye başladılar.

Sürücülerin hepsi farklı lastikleri tercih etti. Bazıları orta lastikle sürüş yaparken, bazıları sert ve bazıları yumuşak lastiği tercih etti.

Ferrari sürücüleri seansa oldukça iyi başladılar ve peş peşe hızlı turlar attılar. İlk on dakika geride kalırken Carlos Sainz 1:14.457 ile liderliği almayı başardı.

Dakikalar sonra Charles Leclerc, dördüncü viteste sorun olduğunu söyleyerek garaja geldi. Ferrari ilk incelemenin ardından Leclerc'in vites kutusunun değişeceğini ve bu yüzden Monakolu pilotun seansa veda ettiğini duyurdu. Bu, Monako'da her tur çok önemli olduğu için Ferrari adına büyük bir darbe oldu.

Diğer tarafta Carlos Sainz orta lastiklerle oldukça iyi turlar atmaya devam etti ve dereceyi 1:13.388'e kadar çekti.

Son 35 dakikaya doğru ilerlerken Fernando Alonso son virajda bariyerlere çarptı ve ön kanadını kırdı. İspanyol pilotun pite dönmeyi başardı ve ön kanat değişimi sonrası tekrar piste çıktı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, seansın normale dönmesinin ardından 19 turluk sert lastiğiyle 1:13.191 yaptı ve liderliği ele geçirdi. Ancak Valtteri Bottas, 13 turluk orta lastiğiyle 1:13.131 yaparak Mercedes'i ilk sıraya taşıdı. Daha sonra liderlik, bu dereceyi 1:12.995 yapan Lewis Hamilton geçti.

İlk yarım saat geride kalırken Kimi Raikkonen hem de Fernando Alonso, ilk virajı kaçırarak kaçış alanına girdiler. İkisi de herhangi bir yere temas etmeden piste döndü.

Son bölümde Pierre Gasly, yumuşak lastikle 1:12.929 yaparak ilk sırayı alsa da 1:12.648 yapan Max Verstappen ilk sıraya yükselen isim oldu. Verstappen bu turu orta lastikle atarken, takım arkadaşı Sergio Perez son bölümde yumuşak lastiklerle turladı ve daha iyi bir tempo yakalamayı başardı.

Meksikalı pilot önce 1:12.536, sonra da 1:12.487 yaparak seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Perez, bu yıl ilk kez bir antrenman seansında zirvede yer aldı ve hafta sonuna pozitif şekilde başlamış oldu.

Ferrari bugün oldukça iyi göründü. Sainz seans boyunca tamamen orta lastiklere odaklandı ve en hızlı turunu 21 turluk orta lastiğiyle yaptı. İspanyol pilot buna rağmen Perez'in yumuşak lastikle attığı turdan sadece 0.119 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Sainz bir ara bariyerlere temas etti ve pite dönmek zorunda kaldı. Ancak seansa sorunsuz şekilde devam edebildi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull'un diğer pilotu Verstappen, trafik nedeniyle temiz turlar atmakta zorlandığı seansı, orta lastikle attığı 1:12.648'lik turuyla üçüncü sırada noktaladı. Hollandalı pilot ilk bölümde sert lastiklerle iyi turlar atmayı başardı.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, beklentilerin aksine iyi bir ilk seans geçirdi. Yumuşak lastiklerle Perez'den 0.442 saniye yavaş kalan Gasly, seansı dördüncü sırada noktaladı.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, sırasıyla 5. ve 6. oldular. Hamilton en hızlı turunu orta lastikle attı ve 0.508 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Bottas da takım arkadaşından 0.136 saniye yavaş kalıp altıncı oldu.

Bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle yarışan McLaren'dan Lando Norris 0.749 saniye geride yedinci olup ilk ona girerken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo gerilerde kaldı. Avustralyalı pilotun turu Norris'ten 1 saniye daha yavaştı ve ancak 15. olabildi.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel hem orta hem de sert lastikle iyi turlar atmayı başardı. Alman pilot 1:13.732'lik zaman turuyla 1.245 saniye geride sekizinci olurken, ilk 10'u AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen tamamladı.

Tsunoda en hızlı turunu yumuşak, Vettel ve Raikkonen ise orta lastikle attı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lance Stroll, takım arkadaşının turundan 0.3 saniye yavaş kalıp 11. olurken, Antonio Giovinazzi 12. ve Alpine ile denge sorunlarıyla boğuşan Fernando Alonso 13. oldu. İspanyol pilot, seans boyunca tıpkı 16. olan Esteban Ocon gibi dengeden şikayetçiydi. Her iki pilot da en hızlı turunu orta lastikle attı.

Williams'ta Nicholas Latifi, 14. en iyi zamanı yaparken, George Russell 19. en iyi zamanı yaptı. Latifi yumuşak, Russell ise sert lastikle en hızlı turunu attı.

Haas'ın çaylakları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher, sorunsuz bir seans geçirdiler. Mazepin 2.129 saniye geride 17. olurken, Schumacher 18. oldu. Böylelikle Rus pilot, ilk seansta takım arkadaşını geçti.

Leclerc ilk dakikalarda attığı dört turla seansı son sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansı bugün TSi 16:00'da yapılacak.

Hangi pilot en hızlı turunu hangi lastikle attı?

Yumuşak: Perez, Gasly, Tsunoda, Latifi, Mazepin, Schumacher.

Orta: Sainz, Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris, Vettel, Raikkonen, Stroll, Giovinazzi, Alonso, Ricciardo, Ocon, Leclerc.

Sert: Russell.

Seans sonucu: