McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

Geçtiğimiz hafta Autosport/Motorsport.com tarafından, bazı takımların “esnek” arka kanatları sayesinde aero avantajı elde ettiklerinden şüphelenen FIA’nın yeni yük testleri ve kontrolleri yapacağı öğrenildi.

Fakat, bu yeni testler önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Fransa Grand Prix’sinde uygulanmaya başlanacak. Yani bu, takımların Monako’da ve Bakü’de şu anki kanatlarını kullanmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Bu gecikme, önümüzdeki yarışlarda esnek kanatlı takımların haksız bir avantaj yakalayacağını düşünen McLaren’ın hiç hoşuna gitmedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “FIA’nın yeni teknik yönetmeliklerini memnuniyetle karşıladık ve genel anlamda bundan mutluyuz.”

“Fakat katılmadığımız nokta ise bunun uygulamaya geçirileceği tarih çünkü bize göre çoğu takımın kurallara uygun olmayan şeylerden avantaj sağlamaya devam etmeleri için hiçbir neden yok.”

“Bu avantaja zaten önceki yarışlarda sahiplerdi ve bundan açıkçası hiç memnun değildik.”

“Ancak şimdi bu avantajı birkaç yarış daha devam ettirebilmeleri asla katılmadığımız bir nokta ve bu konuda FIA ile görüşüyoruz.”

“Sadece FIA’nın masaya ağırlığını koymasını istiyoruz. Bu bizim açımızdan kabul edilmez bir şey çünkü bu durumda sadece kurallara uyan takımlar büyük bir dezavantaja uğramış oluyor.” dedi.

Esnek kanat iddialarının en büyük odağı Red Bull olsa da diğer birkaç takımın da Barselona’daki ana düzlükte kanatlarının esnettikleri görüldü. Bu takımların, mevcut testleri geçebilmiş olan Ferrari, Alpine ve Alfa Romeo olduğu düşünülüyor.

Seidl, özel olarak isim belirtmek istemediğini söylese de video görüntülerinden hangi takımların esnek kanada sahip olduğunun kolayca görülebildiğini belirtti.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, in a Press Conference 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seidl, “Şu anda ortaya isim atmak istemiyorum. Takımlar arasında adil bir rekabete sahip olduğumuzdan ve kurallara uyduğumuzdan emin olmak FIA'ya bağlı.”

“Ancak bazı meslektaşlarımız zaten bazı isimlerden bahsetti ve daha kapsamlı analizler de yapıldı. Sadece araçların arka kanatlarının ve ana kanatlarının ne yaptığına bakın. YouTube'da zaten analiz dolu birçok iyi video var.” dedi.

Bunun yanında McLaren, yeni yük testlerini geçebilmek için arka kanadında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmayacağından emin.

Her ne kadar yeni FIA testleri Fransız GP'ye kadar yürürlüğe girmese de, takımlar önümüzdeki yarışlarda herhangi bir rakip takımı protesto etme hakkına sahip.

McLaren'in bunu dikkate alıp almayacağı sorulduğunda Seidl, “Prensipte diğer takımları ve araçları protesto etmenin taraftarı değilim."

"Yani, dediğim gibi, Barselona'da gördüğünüz şeylere izin veren cihazlar veya parçalar tasarlayan takımların artık bunları kullanamayacağından emin olmak için FIA ile iletişim içerisindeyiz." dedi.