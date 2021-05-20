Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?
Formula 1 / Monako GP Haberler

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

Ekleyen:

McLaren, Formula 1’in yeni esnek kanat testlerinin “kabul edilemeyecek kadar” geç bir tarihte yapılması konusunda FIA ile görüşecek.

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

Geçtiğimiz hafta Autosport/Motorsport.com tarafından, bazı takımların “esnek” arka kanatları sayesinde aero avantajı elde ettiklerinden şüphelenen FIA’nın yeni yük testleri ve kontrolleri yapacağı öğrenildi.

Fakat, bu yeni testler önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Fransa Grand Prix’sinde uygulanmaya başlanacak. Yani bu, takımların Monako’da ve Bakü’de şu anki kanatlarını kullanmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Bu gecikme, önümüzdeki yarışlarda esnek kanatlı takımların haksız bir avantaj yakalayacağını düşünen McLaren’ın hiç hoşuna gitmedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “FIA’nın yeni teknik yönetmeliklerini memnuniyetle karşıladık ve genel anlamda bundan mutluyuz.”

“Fakat katılmadığımız nokta ise bunun uygulamaya geçirileceği tarih çünkü bize göre çoğu takımın kurallara uygun olmayan şeylerden avantaj sağlamaya devam etmeleri için hiçbir neden yok.”

“Bu avantaja zaten önceki yarışlarda sahiplerdi ve bundan açıkçası hiç memnun değildik.”

“Ancak şimdi bu avantajı birkaç yarış daha devam ettirebilmeleri asla katılmadığımız bir nokta ve bu konuda FIA ile görüşüyoruz.”

“Sadece FIA’nın masaya ağırlığını koymasını istiyoruz. Bu bizim açımızdan kabul edilmez bir şey çünkü bu durumda sadece kurallara uyan takımlar büyük bir dezavantaja uğramış oluyor.” dedi.

Esnek kanat iddialarının en büyük odağı Red Bull olsa da diğer birkaç takımın da Barselona’daki ana düzlükte kanatlarının esnettikleri görüldü. Bu takımların, mevcut testleri geçebilmiş olan Ferrari, Alpine ve Alfa Romeo olduğu düşünülüyor.

Seidl, özel olarak isim belirtmek istemediğini söylese de video görüntülerinden hangi takımların esnek kanada sahip olduğunun kolayca görülebildiğini belirtti.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, in a Press Conference

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, in a Press Conference
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seidl, “Şu anda ortaya isim atmak istemiyorum. Takımlar arasında adil bir rekabete sahip olduğumuzdan ve kurallara uyduğumuzdan emin olmak FIA'ya bağlı.”

“Ancak bazı meslektaşlarımız zaten bazı isimlerden bahsetti ve daha kapsamlı analizler de yapıldı. Sadece araçların arka kanatlarının ve ana kanatlarının ne yaptığına bakın. YouTube'da zaten analiz dolu birçok iyi video var.” dedi.

Bunun yanında McLaren, yeni yük testlerini geçebilmek için arka kanadında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmayacağından emin.

Her ne kadar yeni FIA testleri Fransız GP'ye kadar yürürlüğe girmese de, takımlar önümüzdeki yarışlarda herhangi bir rakip takımı protesto etme hakkına sahip.

McLaren'in bunu dikkate alıp almayacağı sorulduğunda Seidl, “Prensipte diğer takımları ve araçları protesto etmenin taraftarı değilim."

"Yani, dediğim gibi, Barselona'da gördüğünüz şeylere izin veren cihazlar veya parçalar tasarlayan takımların artık bunları kullanamayacağından emin olmak için FIA ile iletişim içerisindeyiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?

Önceki haber

Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!

52 dk
2
Formula 1

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

23s
3
Formula 1

Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"

2s
4
Formula 1

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

20 dk
5
Formula 1

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

4s
Son Haberler
McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız
F1

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

20dk
Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?
F1

Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?

25dk
Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!
F1

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!

52dk
Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

2s
Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"
F1

Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor Monako GP
Formula 1

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor Monako GP
Formula 1

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

Gasly: “Diğer takımlara kıyasla istediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik” Monako GP
Formula 1

Gasly: “Diğer takımlara kıyasla istediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik”

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?
Formula 1 Formula 1

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes bizi her zaman favori göstermeye çalışıyor"

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''

Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?
Formula 1 Formula 1

Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi
Formula 1 Formula 1

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

Son Haberler

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

McLaren, yeni esnek kanat testlerinin gecikmesinden rahatsız

Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?
Formula 1 Formula 1

Monako'da perşembe günü daha az antrenman olması pilotları nasıl zorluyor?

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.