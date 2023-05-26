Verstappen: "Lider kalmak için daha fazlasına ihtiyacımız var"
Max Verstappen, lider tamamladığı cuma gününün ardından araçtan memnun fakat daha fazlasını istiyor.
Hollandalı pilot, cuma günkü ikinci antrenman seansında iyi bir performansla en hızlı zamanı yapmayı başardı fakat araçta tamamen rahat hissetmediği de görülebiliyordu.
Seans sonrası konuşan Verstappen, "İlk seans epey zordu. Aracın hem kerb hem de tümseklerdeki performansından pek memnun değildim."
"İkinci seans ise çok daha iyiydi, araç daha rekabetçi hissettirdi."
"Özellikle Ferrari'yle kıyaslandığında, aracın genel sürüşü, tümsekler ve tümseklerle başa çıkma şekli gibi konularda hâlâ eksiğimiz var."
"Bu, yarın için üzerinde çalışmamız gereken bir şey çünkü çok ama çok yakın olduklarını görebiliyorsunuz. Sıralama turlarında, onların önünde kalmak için biraz daha fazlasına ihtiyacımız var.
Gelişebilecekleri çok fazla yer olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bence bu yönde ilerleyerek daha fazlasını yapabiliriz."
"Umarım yarın için durum daha da iyi olur fakat aracımız en azından sürülebilir durumda olduğunu biliyoruz, ki bu da iyi bir tur atabilmenizi, biraz daha zorlayabilmenizi ve buradaki bariyerlere daha yakın gidebilmenizi sağlıyor."
"Genel olarak zor bir başlangıç ama iyi bir son oldu." cevabını verdi.
Aston Martin sorulduğunda Verstappen, "Onlar da yakınlar, bu yüzden yarın onların önünde olmak istiyorsak kesinlikle biraz daha fazlasını bulmamız gerekiyor." dedi.
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